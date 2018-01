Korda opět vyhrál Australian Open. Sebastian navázal na otce

Po 20 letech se mezi vítěze tenisového Australian Open znovu zapsalo jméno Korda. Na vítěze dvouhry mužů Petra Kordu navázal jeho syn Sebastian, který reprezentuje USA, titulem ve dvouhře juniorů.

Sedmnáctiletý Korda hrál v roli sedmého nasazeného a ve finále v Rod Laver Areně porazil Čun Sin Cenga z Tchaj-wanu 7:6, 6:4. Po zisku titulu vystřihl ve výskoku i pověstné nůžky, které jeho otec předváděl po každém vítězném zápase. "Takhle to my Kordové děláme," smál se Korda junior během turnaje.

"Je to mimořádné, protože táta tady vyhrál jeho jediný grandslamový titul," řekl Korda na webu turnaje. "Přijel jsem sem s cílem zkusit vyhrát pro tátu k padesátinám. Navíc má pátého února narozeniny i máma (bývalá tenistka Regina Rajchrtová) a proto je tenhle úspěch o to báječnější," dodal.

Sebastian je navíc už třetím vítězem Australian Open reprezentujícím klan Kordů. V roce 2012 vyhrála to golfové v rámci LPGA jeho starší sestra Jessica.

Petr Korda zůstal doma na Floridě, aby na sebe nestrhl pozornost. Když jeho syn přišel s trofejí do šatny, přečetl si od něj na telefonu vzkaz. "Hodně rodičů na děti příliš tlačí, táta taky trochu, ale podporuje mě, jak může. Je pořád mým hlavním koučem, když jsem doma, a hodně jeho zápasů jsem viděl," řekl Sebastian.

Golf, který hrají na vrcholné úrovni obě jeho sestry Jessica a Nelly, se mu zdál nudný. A od hokeje utekl, když viděl hrát Radka Štěpánka, kterého jeho otec trénoval. "Tenis miluju. Propadl jsem mu," řekl 193 cm vysoký Sebastian Korda.

Celý turnaj chodil v Melbourne Parku kolem velké fotografie svého otce, zachyceného po vítězství ve finále ročníku 1998 nad Chilanem Marcelem Riosem. "To je super chodit kolem něj. Je to docela srandovní. To měl ještě hezký vlasy," vtipkoval Sebastian na otcův účet.

Otce respektuje a zvládá roli potomka slavných rodičů. Nebere příjmení Korda jako přítěž. "Miluju být Korda. My jsme si v rodině strašně blízko, pomáháme si," řekl Sebastian loni ČTK na pařížském Roland Garros. Je otci podobný, ale jeden rozdíl mezi nimi je: Petr Korda drtil soupeře levačkou, jeho syn hraje pravou rukou.