Korupce, kam se podíváš. Tenis bojuje s ovlivněnými zápasy

Boj s korupčním tsunami. Tímto výrazem shrnují britské deníky aktuální situaci v tenisu, jednom z nejpopulárnějších sportů na ostrovech. Tamní vyšetřovatelé totiž po pečlivém mapování prostředí zjistili, že tenis je zodpovědný za třikrát víc podezřelých sázek než všechny ostatní sporty dohromady. Problém se týká především turnajů nižších kategorií challenger a futures.



Je to dlouhodobá neřest, o které se však nahlas příliš často nemluví. Na té nejvyšší úrovni se tenisem dají vydělat velké peníze, ale pokud se podíváme o několik pater níž, tak slavné už to zdaleka není. Tenis je kvůli cestování po celém světě jedním z nejdražších sportů vůbec, slabší hráči proto mají co dělat, aby náklady na kariéru pokryly.



Pouze peníze za úspěchy na turnajích totiž nestačí. Tenisté se tak musejí obracet na sponzory či sáhnout přímo do svých peněženek. A řada z nich čas od času sklouzne k přivýdělku nelegální cestou. V dnešní době internetových live sázek, kdy se dají poslat peníze v podstatě na každou jednotlivou výměnu, je totiž podobné podvádění jednodušší než kdy dřív.



"Na nižších úrovních byl tenis zaplaven tsunami korupce, jde o vážné podvody," stojí ve zprávě nezávislé vyšetřovací komise (IRP). Ta se problematikou zabývala více než dva roky, pořídila během něj osobní rozhovory se stovkou tenistů, dalších 3200 hráčů a hráček odpovídalo formou elektronického dotazníku.



A výsledky jsou alarmující: 464 dotázaných tenistů se mělo během kariéry osobně setkat s manipulací výsledků. "Navíc předpokládáme, že ta reálná čísla budou ještě o něco vyšší. Anketa je sice anonymní, ale i přesto se nepřizná každý," vysvětluje předseda vyšetřovací komise Adam Lewis.



Podle něj se v období na konci kalendářního roku hrají dokonce dva až tři podezřelé zápasy denně. Žebříčkově níže postaveným tenistům totiž v té době už záleží spíš na přivýdělku než zlepšení jejich sportovních výsledků. A ke spojení se sázkařskými gangy tím pádem není nijak daleko.



Nejproblematičtější jsou právě živé sázky na internetu, proto se na turnajích nižší kategorie uvažuje o jejich omezení. "Bylo by vhodné, aby ITF ukončila dohodu o prodeji dat z těchto turnajů sázkovým kancelářím," míní Lewis. Pokud live sázky nejsou dostupné, hrozba podvodu totiž podle zprávy klesá.



Tenis tak v tomhle směru možná čekají výrazně změny. Hlavní profesionální organizace (ATP, WTA a ITF) chtějí ještě počkat na kompletní analýzu, kterou by Lewisův tým měl zveřejnit na podzim. Pak chtějí řídící orgány přijít s konkrétními kroky, protože současné podmínky nemají s fair-play sportem nic společného.