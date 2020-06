Kouč Plíškové chápe českou tenisovou náturu díky Lendlovi.

Tenisový život Daniela Vallverdua výrazně ovlivnila česká stopa. Po boku legendárního Ivana Lendla získával Venezuelan žijící ve Švýcarsku trenérské ostruhy, vedl českou jedničku Tomáše Berdycha a aktuálně se snaží posunout hru světové trojky Karolíny Plíškové.

"S Ivanem jsem byl součástí týmu, s Tomášem a Karolínou trénuju sám. Vztahy jsou tím pádem rozdílné, ale s každým jsem si to užíval. Neměnil bych," řekl čtyřiatřicetiletý Vallverdu novinářům na pražské Štvanici, kde vede Plíškovou na jejím prvním turnaji po koronavirové pauze, exhibiční akci LiveScore Cup.

S Lendlem se potkal v realizačním týmu Andyho Murrayho a podílel se na triumfu britského hráče ve Wimbledonu 2013 a na US Open 2012. "Ivan mi ohromně pomohl k trenérskému rozvoji," uvedl Vallverdu. S osminásobným grandslamovým vítězem je stále v kontaktu. "Bavíme se o mé práci, kouká na zápasy. Je to milá podpora. Asi mi trochu pomohl pochopit, jak čeští tenisté přemýšlejí," řekl Vallverdu.

"Každý na světě respektuje český tenis. Mám štěstí, že jsem mohl trávit a trávím čas s jedněmi z nejlepších lidí vaší tenisové historie," řekl Vallverdu.

I díky Lendlovi získal první velké individuální trenérské angažmá a od ledna 2015 vedl rok a půl Berdycha. Nejlepší český tenista poslední doby si pod jeho vedením zahrál semifinále Australian Open 2015 a na dva týdny se stal čtvrtým hráčem světa, ale na vytoužený grandslamový titul ani pod ním nedosáhl.

"Vždycky všem říkám, že jsem nikdy nepracoval s tak konzistentním hráčem - za rok a půl jsem nezažil jediný špatný trénink," chválil Vallverdu Berdycha, který loni ukončil kvůli zdravotním problémům kariéru. "Vidět Tomáše zblízka na mě udělalo velký dojem. Jeho pracovní morálka a profesionální přístup, schopnost zvládat tlak. A taky jsem nikoho neviděl, aby neustále tak čistě trefoval míče."

Po Berdychovi měl na starosti Bulhara Grigora Dimitrova a chvilku Argentince Juan Martína Del Potra. Loni v listopadu se domluvil s Plíškovou, která jako Berdych touží po grandslamovém vavřínu. "To ano, zároveň oba mají za sebou skvělé kariéry," podotkl Vallverdu a vyzdvihl, že Plíšková už byla světovou jedničkou. "Což je v tenisu něco! Herní styl bych tolik nesrovnával. Karolína je asi agresivnější, Tomáš byl o něco solidnější. Největší podobnost je asi v tom, čeho se snaží dosáhnout."

Věří, že finalistka US Open 2016 Plíšková má schopnost některý z turnajů velké čtyřky vyhrát. "Když jste dobrý tenista, je výsadou, že se na vás okolí dívá a pokaždé si říká: Jo, ta by mohla vyhrát slam. V takové pozici Karolína je, má šanci. A musí to vnímat jako velké pozitivum, ale neměla by se z toho stát posedlost," řekl.

Venezuelan chce u Plíškové vybudovat pocit, že na každý turnaj pojede naplno využít své zbraně. "Aby neměla pochybnosti, jestli je ve formě, jestli je dost dobrá pro danou akci. Když to vyjde, fantazie. Když ne, taky to nebude znamenat konec světa. Chce to najít cestu, jak ze sebe trochu setřást tlak," uvedl a ocenil její vášeň pro tenis, který sleduje prakticky neustále. "Ti nejlepší jsou všichni takoví. Jinak bych neměl pocit, že si zaslouží být top. To platí pro všechny oblasti života."

Vedle Plíškové se Vallverdu zároveň stará o Švýcara Stana Wawrinku, jehož hlavním koučem je Švéd Magnus Norman. "U Stana dělám spíš práci asistenta, takže mou prioritou je Karolína. A v týdnech, které netrávím s ní, se snažím trochu pomoci Stanovi," řekl kouč. "V minulosti jsem se naučil, že nemusíte být přítomný 45 týdnů v roce, abyste byl dobrým koučem. Možná je to naopak to nejhorší, co můžete pro hráče udělat. Snad se mi teď daří najít správný balanc."

Vallverdu, jenž je od loňska otcem dvojčat, žije s rodinou v Curychu. Do Prahy přijel za Plíškovou autem a v Česku je poněkolikáté, ale poprvé na prahu léta. A jako mnozí si zamiloval české jídlo. "Teď jsem měl hovězí s knedlíky a tou omáčkou. Jak se jmenuje? Svíčková? Tak to je teď moje číslo jedna," usmál se.