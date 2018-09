Kraťas? Plíšková vytáhla i neoblíbenou zbraň

Výborně zvládnuté brejkboly těšily tenistky Karolínu Plíškovou po osmifinále US Open. V utkání s Australankou Ashleigh Bartyovou odvrátila osmkrát hrozbu ztráty podání, sama naopak dvakrát soupeřce servis vzala a po výhře 6:4, 6:4 se znovu dostala ve Flushing Meadow do čtvrtfinále.

"Byla jsem hodně koncentrovaná. Odvrátila jsem všechny brejkboly, z toho mám největší radost, i když servis nebyl bůhvíjakej," řekla Plíšková a pochvalovala si kvalitu zápasu. "Obě jsem předvedly dobrou úroveň hry. Byla to nasazená hráčka s nepříjemným stylem a jsem ráda, jak jsem to zvládla," doplnila.

Plíšková se v prvním setu vyškrábala v osmé hře ze stavu 0:40 a servis udržela i ve druhé sadě. "Na brejkboly jsem se vždycky nejvíc zkoncentrovala a zahrála asi nejlepší údery. Schovávala jsem si je na nejdůležitější chvíle. Při jejím podání jsem neměla moc šancí, takže jsem si to svoje snažila držet zuby nehty," řekla.

Sama udeřila hned v prvním gamu, přitom při podání turnajové osmnáctky prohrávala 0:40. "Tam jsem zahrála dobře. Při druhém brejku mi trošku pomohla. Čekala jsem na šanci, kterou mi dá, protože dobře servíruje, tak jsem si musela dávat hodně pozor a využít šance, co jsem měla," uvedla.

Ve výměnách byla Bartyová o něco aktivnější a Plíškovou trápila nepříjemným bekhendovým čopem. "Z toho se toho tolik vymyslet nedá. Nemohla jsem do toho tolik chodit. Proto jsem se snažila být trpělivá a míče si připravit," řekla.

Snažila se hrát pestře. Tlačila se i na síť a v bod proměnila 15 z 21 náběhů. "Ona se v prohozech necítí úplně dobře. Snažím se tam chodit, občas i na překvápko, aby to nebylo pořád stejný. Po některých míčích tam musíte, ne že bych se tam chtěla vždycky ocitnout. Je to něco, co chceme celkově zlepšit," řekla Plíšková.

Sama vyzdvihla, že jednou dokonce použila kraťas. "Ten jakoby odmítám zatím úplně hrát," smála se. Do budoucna by ráda hru měnila a zařadila i čopy, jak to dokázala s Australankou."Umím to. Kdyby ona nehrála tolik čopů, já bych jich sama od sebe tolik nezahrála. Možná to je škoda a do budoucna by bylo dobrý to zapojit, aby to nebyly jenom rány a rány. Na změnu to není špatný," uvažovala.

Na kurtu působila rozvážně. Údery si připravovala a nedělala zbytečné nevynucené chyby. "Vyhrané zápasy jsou strašně znát," pochvaluje si čtyři vítězné duely na US Open. "To se nedá koupit, ani natrénovat. Můžete se cítit super v tréninku, ale zápasy nenahradíte. Už jsem si tady prošla těžkými zápasy, něco jsem otáčela a hra se pak automaticky zvedne, aniž bych o tom přemýšlela," doplnila.