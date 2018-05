Kvitová cíle nevyslovuje: Každý tuší, čeho můžu dosáhnout

S třiceti vyhranými zápasy a čtyřmi tituly je tenistka Petra Kvitová nejúspěšnější hráčkou sezony. Rok nikdy lépe nerozjela, ale nechce mluvit nahlas o cílech - grandslamových titulech či pozici světové jedničky.

V sobotu Kvitová ovládla turnaj v Madridu. Navázala tím na týden starý triumf z pražské Stromovky, předtím uspěla v Petrohradu a v Dauhá. Pokud by pokračovala ve stejném duchu, překonala by svůj dosud nejlepší rok 2011.

Porovnávat výkonnost před sedmi lety, kdy vyhrála šest turnajů včetně Wimbledonu a Turnaje mistryň, ale se současnou formou nechtěla. "Od té doby jsem zažila spoustu věcí na kurtu i mimo kurt, Už nikdy nebudu stejná. Každý se měníme, i já jako hráčka a jako člověk," pronesla Kvitová na tiskové konferenci.

Už tehdy říkala, že doufá, že snová sezona přijde. "A jestli to bude takhle nebo snad nějaká jiná, to nedokážu říct," prohlásila a na dotaz, čeho by v ideálním tenisovém roce měla dosáhnout, odpověděla: "Vím, co chcete slyšet. Promyšlené to nemám, ale každý asi tuší. Nechci se svazovat výsledky nebo číslem před jménem. Nejsem člověk, který by se tady tím prezentoval. Čeká mě další turnaj a uvidíme."

Nevyslovené cíle jsou zřetelné, jak naznačila Kvitová. Dvojnásobná královna Wimbledonu by ráda přidala další grandslamový vavřín a ve světovém pořadí dvouhry WTA byla nejvýše druhá. O jedničce už jednou nahlas mluvila na konci roku 2016, ale pak přišel tragický atak lupiče, pořezané prsty a pět měsíců nejistoty.

Od návratu je to jiné

Po loňském květnovém návratu na kurty se sešitými prsty i nervy levé ruky, v které drží raketu, ale Kvitová rozkvetla. Udivila už jen samotným rychlým návratem a dohromady má pět titulů. Navíc zhubla, lépe se hýbe a je uvolněná.

I Martina Navrátilová v Praze uvažovala, že nepříjemná pauza kvůli zranění mohla Kvitové tenisově prospět. "Zdá se klidnější. Život je jedna věc a tenis je jen hra, to jí nejspíš došlo. Tenis je možná trochu lehčí," uvedla Navrátilová.

Kvitová řekla, že má vlny, kdy bere tenis moc vážně, je z něj špatná, a jindy si hru užívá. "Trošku se to ve mně občas mísí, mám nálady jako u každé ženské, nic výjimečného," usmála se. Neví ale, jestli je to dáno incidentem z prosince 2016. "Každopádně tenis a kariéra od mého návratu jsou jiné než předtím."

Jisté je, že po jedenácti výhrách v řadě bude jednou z favoritek Roland Garros. Do Paříže si přiveze především kupu sebevědomí. "Že i na antuce můžu odehrát dobré zápasy. Cítím se na kurtu fyzicky i tenisově dobře," řekla Kvitová.