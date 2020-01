Kvitová je adeptka na titul, přesto proti Bartyové není favorit

Mírnou favoritkou čtvrtfinále Australian Open mezi Petrou Kvitovou a Ashleigh Bartyovou je podle bookmakerů domácí tenistka. Na její postup vypsali kurzy od 1,73:1 do 1,77:1. Na Kvitovou se dá sázet v rozpětí od 2,1:1 do 2,25:1. Na výhru Australanky jde asi 60 procent sázek. Vyplývá to z odpovědí zástupců sázkových kanceláří, které v pondělí ČTK oslovila. Zápas se bude hrát v úterý ráno středoevropského času.

"Petra Kvitová se v průběhu turnaje posunula mezi největší favoritky na titul. Její kurz postupem padal z původních 17:1 na aktuálních 5:1. Úterní duel nemá vyloženou favoritku," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain. Hlavní favoritkou je podle bookmakerů Bartyová s kurzem 3,5:1. Za ní následuje Rumunka Simona Halepová (4,5:1), Kvitová je třetí.

Čtvrtfinále je prvním duelem na úvodním grandslamovém turnaji roku, ve kterém není Kvitová favoritkou a nejde na ni většina sázek. "V prvním zápase proti krajance Siniakové šlo na Kvitovou 99 procent sázek. Nejméně to bylo v osmifinálovém souboji s Řekyní Sakkariovou, ale i 92 procent byla výrazná většina," doplnila mluvčí Chance Markéta Světlíková.

V osmifinále jde na vítězství Kvitové podle ní necelých 40 procent sázek. Ve Fortuně je to 45 procent. Nejoptimističtější jsou sázkaři u Sazkabetu, kde jde podle mluvčího Václava Friedmanna na Kvitovou 60 procent sázek.

"Tipsport zatím v průběhu turnaje přijal nejvyšší sázku 426.000 korun na vítězství Kvitové ve druhém setu zápasu proti Sakkariové (6:3) v kurzu 1,04:1. Ve stejném utkání jsme vyplatili také nejvyšší čistou výhru na tiketu s jedním zápasem. Klient vsadil na postup Kvitové 50 000 korun. Při kurzu 1,42:1 vyhrál 21 000 korun," dodal mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava.

Kvitová se s Bartyovou utká ve čtvrtfinále Australian Open stejně jako před rokem. Tehdy vyhrála 6:1, 6:4 a dostala se až do finále. Celkově má s Bartyovou bilanci 4:3. Zápas se odehraje na centrkurtu Roda Lavera jako druhý v pořadí a začne nejdříve ve 2.30 SEČ.