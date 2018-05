Kvitová je dál suverénní, čeká ji česká soupeřka. Allertová končí

Domácí semifinalistku má jistou pražský turnaj WTA na antuce ve Stromovce. Ve čtvrtfinále se totiž střetnou Petra Kvitová s Kateřinou Siniakovou. Ve druhém kole naopak vypadla Denisa Allertová.

Turnajová dvojka Kvitová stejně jako v prvním kole povolila soupeřce jen čtyři hry a Natalju Vichljancevovou porazila 6:3, 6:1. Nasazená osmička Siniaková přehrála jinou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 6:4, 3:6 a 6:3.

Allertová měla s bývalou vítězkou US Open Samanthou Stosurovou z Austrálie naději ve druhé sadě, ale vedení 4:1 neudržela a prohrála dvakrát 4:6. Na závěr programu na centrkurtu nyní hraje loňská finalistka turnaje Kristýna Plíšková s Číňankou Wang Čchiang.

Kvitová proti jednadvacetileté Vichljancevové poprvé udeřila ve třetí hře. "Věděla jsem, co čekat, že do toho bude chodit razantně. Měla jsem štěstí, že jsem ji brejkla dřív a měla pak psychickou nadvládu," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

Druhý brejk přidala na závěr sady a druhému setu už jasně dominovala. Hrála přes slabší bekhend 83. hráčky žebříčku. "Z forhendu mi to zabíjela a bekhend mi nepřišel tak silný, proto přes něj bylo příjemnější hrát," vysvětlila Kvitová.

Zápas vyhrála za necelou hodinu a do čtvrtfinále letos na okruhu WTA postoupila potřetí. V Petrohradu i v Dauhá si následně došla pro titul.

Se Siniakovou se ještě nestřetla. Před čtrnácti dny spolu trénovaly v přípravě na Fed Cup. "Snaží se hrát rychle a agresivně. Bude to lítat a nebude čas na nějaké vymýšlení," očekávala Kvitová. "Je neskutečné, co Péťa dokázala. Půjdu do toho a zkusím se předvést," dodala Siniaková.