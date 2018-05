Kvitová je ve finále, Peschkeová už slaví titul ve čtyřhře

Tenistka Petra Kvitová si na pražském turnaji WTA zahraje o titul. Druhá nasazená hráčka si ve Stromovce poradila v semifinále s Číňankou Čang Šuaj 7:6, 6:0. Soupeřkou dvojnásobné wimbledonské vítězky bude v sobotu Rumunka Mihaela Buzarnescuová. Vítězkou ve čtyřhře se stala po roce opět Květa Peschkeová, která uspěla s Američankou českého původu Nicole Melicharovou. Společně ve finále porazily Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou s Lidziji Marozavovou z Běloruska 6:4, 6:2.

Osmadvacetiletá Kvitová bude usilovat o třiadvacátý titul. Letos už světová desítka dvakrát uspěla, trofej zvedla nad hlavu v Petrohradu a v Dauhá. "Mám tady velkou podporu fanoušků, rodiny, je to můj domácí klub a cítím se tady dobře," řekla Kvitová, která hraje turnaj v Česku po sedmi letech. "Finále zbožňuju a půjdu se o to poprat," prohlásila. Ve finálových kláních má bilanci 22:7.

V přestřelce prvního setu měla Kvitová tři brejkboly, z toho dva za stavu 5:4, ale oba setboly Číňanka odvrátila. V tie-breaku se Kvitová dostala ziskem pěti míčů v řadě ze stavu 1:5 a díky dvojchybě soupeřky využila čtvrtý setbol v sadě. Po skoro hodinovém prvním setu dokázala Kvitová hned na úvod druhé sady prorazit houževnaté Čang Šuaj servis a pak dominovala. Střílela vítězné údery ze všech pozic a 31. hráčce za dvaadvacet minut uštědřila "kanára".

"Každopádně rozhodl první set, který měl všechno. Byla jsem trošku lepší, ale nepovedlo se mi využít šance, byť to bylo vždy o kousek," řekla Kvitová a k průběhu zkrácené hry dodala: "Asi jsem začala trošku panikařit, nevěřila sama v sebe a víc kazila. Pak jsem se uvolnila, tie-break vyhrála a to utkání rozhodlo."

Se sedmou nasazenou Buzarnescuovou, 37. hráčkou žebříčku WTA, se Kvitová dosud nestřetla. Rumunka má na dosah první titul v kariéře. "Asi nebude hrát extra rychle a bude se snažit míče rozhazovat, abych běhala," odhadla Kvitová. I čtvrtý ročník pražského antukového turnaje od jeho povýšení na okruh WTA má českou finalistku. V roce 2015 získala trofej Karolína Plíšková, o rok později slavila titul Lucie Šafářová. Loni se do finále probojovala Kristýna Plíšková.

Po roce opět vyhrála

Deblistka Květa Peschkeová obhájila na turnaji WTA v Praze titul ve čtyřhře. Bývalá vítězka Wimbledonu kralovala na antuce ve Stromovce s Američankou českého původu Nicole Melicharovou. Turnajové trojky ve finále porazily Rumunku Mihaelu Buzarnescuovou a Lidziji Marozavovou z Běloruska 6:4, 6:2.

Dvaačtyřicetiletá Peschkeová vybojovala 29. deblový vavřín v kariéře a první od loňského úspěchu v Praze. Před rokem zvítězila s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou. S Melicharovou se radovaly z prvního společného titulu. "Pořád to jde a s novou parťačkou to jde taky výborně. Je dobré doma znovu vyhrát," řekla Peschkeová. "Je to skvělé pro naše sebevědomí a potvrzení, že naše spolupráce funguje. Je fantastické tady vyhrát a jede se dál. Máme cíl vyhrát větší turnaje a to je náš cíl, který chceme dokázat," řekla Melicharová.

Je otázkou, zda bude Pescheková za rok usilovat na Spartě o hattrick. "Rok je ještě dlouhý. Nicole se tady objeví a uvidíme, jestli se mnou, nebo beze mně," naznačila, že uvažuje o konci kariéry. "Všechno se mi honí hlavou, ale nemám to rozhodnuté. Asi to není daleko, nedá se to dělat věčně. Je ale vidět, že to pořád jde." Peschkeová s Melicharovou spolu začaly hrát letos, před týdnem ve Stuttgartu se dostaly do finále. V Praze měly nejvíce práce v prvním kole, v kterém porazily Češky Petru Krejsovou a Jesiku Malečkovou 10:4 až v supertie-breaku.

"První kola jsou vždy těžká a my sem přijely z halového turnaje. Vlítly jsme do toho rovnýma nohama a měly jsme dost práce. Podařilo se nám to zvládnout a pak se náš vlak rozjel," řekla Peschkeová. S Melicharovou, která je o osmnáct let mladší, by rády postoupily na Turnaj mistryň. "Míříme tím směrem," řekly společně. Melicharová je dvanáctou spoluhráčkou, s kterou Peschkeová vyhrála čtyřhru na okruhu WTA. První titul slavila před 20 lety v Sopotech.

Čtyřhra má od zrodu turnaje WTA na Spartě počtvrté domácí vítězku. Před Peschkeovou s Grönefeldovou uspěly Andrea Hlaváčková s Margaritou Gasparjanovou z Ruska a v roce 2015 vyhrály Kateřina Siniaková se Švýcarkou Belindou Bencicovou.