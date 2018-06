Kvitová na policii poznala pachatele útoku

Před pár týdny policie zveřejnila informaci, že dopadla muže, který v prosinci 2016 napadl tenistku Petru Kvitovou v jejím prostějovském bytě. Teď se celá kauza posunula ještě dál - podle informací Deníku Právo dvojnásobná vítězka Wimbledonu absolvovala oficiální rekognici a jednoznačně pachatele poznala. Jedná se o stejného muže, kterého policisté v květnu zadrželi.



Kvitová měla pachatele označit mezi čtyřmi figuranty, a vyšetřovatelům tak dala přímý důkaz. Už dříve vyšlo najevo, že dotyčný útočník byl v minulosti obviněn také z útoků na seniory. Tenistka muže podle informací Práva označila neomylně a svým rozhodnutím si byla jistá. Při výslechu pak musela vysvětlit podrobnosti, na jejichž základě pachatele poznala.



Dvaatřicetiletý recidivista z Prostějovska čelí obvinění z vydíraní, za což mu hrozí až dvanáct let vězení. Kvitovou přepadl několik dní před Vánocemi v roce 2016, do jejího bytu se vetřel pod záminkou revize kotle. Jeho oběť ale měla podle plánu zřejmě být starší a bezbranná, nepočítal s tím, že ve dveřích narazí na mladou ženu. Uvnitř bytu se pak s Kvitovou dostal do potyčky a ošklivě ji pořezal na levé ruce, v níž tenistka drží raketu.



Ta pak podstoupila téměř čtyřhodinovou operaci, při které jí lékaři dali vážné zranění dohromady. Před French Open 2017 se vrátila k tenisu a od té doby už vyhrála šest turnajů. Na žebříčku WTA je aktuálně osmá, za pár týdnů bude patřit k největším favoritkám oblíbeného Wimbledonu.