Kvitová neslyšela, že ji lidé milují. Na French Open uzavře kruh

Pocity štěstí prožívala tenistka Petra Kvitová po využitém mečbolu a zisku titulu na pražském turnaji WTA. Na antuce ve Stromovce se ale ještě neuzavřel kruh jejího návratu po vážném zranění z předloňského prosince.

"To přijde možná až na Roland Garros. Po French Open by se to mohlo uzavřít," řekla osmadvacetiletá Kvitová, která se loni koncem května na pařížském grandslamu poprvé objevila na kurtech poté, co vyléčila pořezané prsty levé ruky.

Triumf v Praze byl pro dvojnásobnou vítězku Wimbledonu plný emocí. Při vyhlašování měla slzy v očích a po mečbolu pocit blaha. "Nevím, jestli se to dá popsat," řekla. "Každopádně převládlo nad vším štěstí. Vyhrála jsem na domácím kurtu, na Spartě, kde trénuji přes rok a cítím se jako doma."

Od začátku turnaje hrála výborně. Celou dobu slýchala, že by měla vyhrát, ale sama na vítězství pomyslela až během finále. "Nejsem typ hráčky, co od prvního kola tuší, že by mohla vyhrát. Soupeřky jsou nepříjemné. Naši mě učili pokoru a to mám v sobě zakotveno. Nerada předbíhám, abych neurazila toho nahoře," řekla a prohlížela si skleněnou trofej, kterou vyhrála. "Vypadá to jako plamen," poznamenala.

Ve finále ukázala vedle tenisového umění i bojovnost, pro kterou se jí říká Lvice. Dokonce si během utkání nahlas říkala, že musí výhru vydřít. "Protože to bylo těžké a necítila jsem se nejlíp. Fakt jsem měla gamy, kdy jsem si říkala, že nohy nerozjedu. Musela jsem si to říct, ale takhle to mám v sobě přirozeně," uvedla.

Grandslam? Nad tím nepřemýšlím

Ve Stromovce si užívala podpory fanoušků. Z ochozů se ozývalo, že ji lidé milují. "Fakt? To jsem neslyšela," culila se Kvitová. Především díky ní přišlo během týdne podle organizátorů skoro 25 tisíc lidí, na finále 2588. "Je to neuvěřitelné, úplně bych nečekala, že se to může stát. Známe české fanoušky, jak jsou oddaní, a jsme rádi, že chodí a pořád nás podporují. Patří jim velký dík," řekla Kvitová.

Letos už vyhrála tři tituly, každý na jiném povrchu. Úspěšné první čtyři měsíce sezony přičítá vydařené přípravě. "Byla jsem zdravá a odtrénovala toho spoustu kondičně i tenisově. Tělo drží, jsem schopna vydržet i delší výměny na antuce a i klíčové body, abych urvala těžké momenty," pochvalovala si.

Znovu se ve spojení s jejím jménem mluví o grandslamovém titulu. I trenér Jiří Vaněk naznačil, že by mohla uspět, a myslí si to i Martina Navrátilová. "Já takhle nepřemýšlím. Vím, jak je těžké vyhrát grandslam. Tohle neřeknu," uvedla Kvitová a na French Open chce jet uvolněná. "Zůstávám nohama na zemi, teď mě čeká Madrid."

Na turnaji v Madridu hraje hned v neděli večer. "Doufám, že tělo vydrží. Vlastně nemám nový turnaj, pokračuju dál, což je někdy lepší," řekla.