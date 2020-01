Kvitová přehrála Alexandrovovou a je v osmifinále

Tenistka Petra Kvitová postoupila do osmifinále grandslamového Australian Open. Loňská finalistka si ve třetím kole v Melbourne poradila přesvědčivě 6:1 a 6:2 s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

"Juchuuuu druhý týden," radovala se Kvitová na sociálních sítích z postupu. Osmifinále odehraje turnajová sedmička s Marií Sakkariovou z Řecka v neděli.

"Loni jsem tady došla do finále a z letošního postupu do druhého týdne jsem nadšená, protože to se vždy počítá," uvedla devětadvacetiletá Kvitová a dodala: "Teď už bude každý zápas těžký. Zkusím si to užít a uvidíme."

Ani úvod duelu s Alexandrovovou nenaznačoval, že půjde o rychlou záležitost. Kvitová si udržela podání až po sedmi minutách. Čelila brejkbolu, který odvrátila esem a více komplikací nepřipustila. Rozjela se k dominantnímu výkonu.

"Utkání rozhodly první dva gamy. A hlavně ten úvodní byl trošku ošemetný, vyrovnaný, ale pak jsem se chytla a hrála agresivně. Musela jsem tak hrát. Odehrála jsem zápas velmi dobře a cítila se skvěle," hodnotila Kvitová.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu potřebovala k postupu na dvorci Margaret Courtové necelou hodinu. Vítězce nedávného turnaje v čínském Šen-Čenu Alexandrovové nasázela 18 vítězných úderů a udělala jen deset nevynucených chyb.

S třiadvacátou hráčkou světa Sakkariovou hrála třikrát, všechny zápasy loni s bilancí 1:2, přičemž v Římě nedohrála kvůli zranění. "Naposledy jsem prohrála (v Cincinnati). Mám šanci na odvetu. A na grandslamu je to vždy jiné," řekla Češka.