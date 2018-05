Kvitová prostě musí vyhrát, řekla Navrátilová před finále v Praze.

V pátek dopoledne legendární tenistka Martina Navrátilová učila neteř voleje. V televizi pak sledovala vítěznou jízdu Petry Kvitové v semifinále pražského turnaje WTA a odpoledne na Spartě prohlásila, že finále musí vyhrát.

"Je fantazie, jak hraje. Vypadá výborně fyzicky i psychicky. Je taková uvolněnější. Je paráda, že válí," řekla bývalá světová jednička Navrátilová novinářům o Kvitové a k sobotnímu finále doplnila: "Musí vyhrát, prostě musí. To je zákon."

Všimla si, že Kvitová působí na dvorci klidnějším dojmem. Navrátilová uvedla, že to je možná následkem přepadení a úrazu, který se Kvitové stal v prosinci 2016. Pachatel tehdy Kvitové pořezal levou ruku, ale ona se úspěšně vrátila. "Zdá se, že možná kvůli tomu hraje líp a uvolněněji. Na tenisu nejde o život," řekla Navrátilová.

Vítězka 31 grandslamových titulů v deblu Navrátilová přijela do Česka, jelikož bude v sobotu předávat rodičům zesnulé Jany Novotné před finále prsten, který náleží tenistům uvedeným do Síně slávy. "Já se rozbrečím," říkala Navrátilové při vzpomínce na Novotnou. Více slov ze sebe už nedostala a kapesníčkem otírala slzy.

Bavit se devítinásobná vítězka wimbledonské dvouhry mohla o svých vzpomínkách na areál ve Stromovce, kde se turnaj koná a kde sama hrávala. "Tady se to změnilo. Támhle byla zídka za vrbou," ukázala, když stoupala po schodech do klubovny. "Já si myslela, že turnaj je na Štvanici. Ale je tady krásný stadion," řekla. Vybavila si, jak na kurtech poprvé viděla další úspěšné české tenistky Hanu Mandlíkovou a Helenu Sukovou. "Hrály na zdi," řekla Navrátilová a přidala další vzpomínku: "Hrávala jsem mixa s panem Kodešem, to bylo nejlepší."

Dnes jednašedesátiletá Navrátilová se pak vrátila ke Kvitové. Letos předpověděla, že může znovu vyhrát grandslamový turnaj, a nyní to zopakovala. "Možná bude mít i na Paříž. Pro ni je antuka nejhorší povrch, ale když jí to jde, i na antuce může vyhrát. To stejné platí pro Karolínu," připomněla Karolínu Plíškovou.

Navrátilová si dokonce myslí, že by Kvitová a Plíšková na konci roku mohly okupovat první dvě příčky žebříčku. "Asi se to nestane, ale je to možné. Nechci je dostávat pod extra tlak, ale je jasné, že mají obě šanci," uvažovala.

V listopadu se ve finále Fed Cupu utkají týmy Česka a USA. Pro Navrátilovou bude zápas emocionální. "Hlavně budu fandit tenisu, pro tenis to je něco vynikajícího. A komu fandím? Každý ví, kam moje srdce patří," konstatovala. Dodala, že zápas bude vyrovnaný, i kdyby nepřijela bývalá jednička Serena Williamsová.

Nedivila se, že Kvitová s Plíškovou dokážou ve Fed Cupu táhnout za jeden provaz, i když jsou většinu roku na turnajích rivalkami. "Můžou si oddechnout a fandit si. Já to tak měla s Chris Evertovou. Pro mě to byla úleva," pronesla Navrátilová.

Při letošním Wimbledonu uplyne 40 let od prvního triumfu Navrátilové ve dvouhře na trávě v All England Clubu. "Řekla bych, že to bylo před dvaceti lety," uvedla a s titulem měla spojený nejkrásnější i nejsmutnější zážitek. "Smutný, protože nemohli přijet rodiče. Když na to myslím, taky se chci rozbrečet," řekla Navrátilová.

Na závěr se zamýšlela nad tím, co ji nejvíc těší a co nejvíc štve. "Jedna osobnost světová, to asi víte. Ani nebudu říkat jeho jméno. A co mě těší? Dobrá parta. Moje rodina v Americe i tady. Posedět si a popíjet becherovku," řekla.