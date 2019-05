Kvitová se odhlásila z French Open. Má trhlinu v předloktí

Česká tenistka Petra Kvitová se kvůli zranění levého předloktí nepředstaví na Roland Garros. Turnajová šestka, která patřila k favoritkám na titul, měla do pařížského grandslamu vstoupit zápasem proti Rumunce Soraně Cirsteaové. Odstoupení z turnaje Kvitová oznámila na twitteru, na 11.30 má naplánovanou tiskovou konferenci.

Kvitová je nejlepší hráčkou aktuální sezony. Vyhrála dva turnaje včetně antukového ve Stuttgartu a postoupila do finále Australian Open. Před cestou do Paříže vzdala osmifinále v Římě kvůli lehkému svalovému zranění lýtka, ale pak už v Paříži trénovala.

O Roland Garros ji nakonec připravil jiný zdravotní problém. "Několik týdnů mě bolí levé předloktí a magnetická rezonance včera večer potvrdila trhlinu druhého stupně, která by se bohužel mohla hodně zhoršit, pokud bych hrála," uvedla Kvitová. V pavouku dvojnásobnou wimbledonskou vítězku nahradí Slovinka Kaja Juvanová, která původně nepostoupila z kvalifikace.

Před dvěma lety právě na pařížské antuce Kvitová prožívala emotivní návrat po přepadení ve svém bytě, při kterém jí lupič pořezal prsty na levé ruce. "Kvůli tomu je mi opravdu líto, že tady letos nejsem schopná hrát. Bylo to opravdu těžké rozhodnutí, ale přeju turnaji všechno nejlepší a nemohu se dočkat, až se vrátím v roce 2020," doplnila devětadvacetiletá česká tenistka.

