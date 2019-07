Kvitová si poradila s deblovou specialistkou, ve 3. kole je i Strýcová

Dvojnásobná šampionka Petra Kvitová i Barbora Strýcová postoupily do třetího kola tenisového Wimbledonu. Šestá nasazená Kvitová, která hraje první turnaj po natržení svalu v předloktí levé ruky, odvrátila v úvodní sadě tři setboly a Kristinu Mladenovicovou z Francie porazila 7:5 a 6:2 za hodinu a 25 minut. Strýcová přešla přes Němku Lauru Siegemundovou, ale na výhru 6:3, 7:5 potřebovala o 50 minut více než Kvitová.

Zatímco Kvitová vyhrála dva zápasy na londýnské trávě poprvé po čtyřech letech, Strýcová byla ve stejné fázi turnaje loni. O postup dnes ještě bude hrát Kateřina Siniaková.

K třicáté výhře v sezoně se Kvitová rozjížděla pomalu. "Byla jsem nervózní, to se projevilo na první hře," komentovala úvodní game utkání, v kterém udělala dvě dvojchyby a prohrála ho. Dlouho se nemohla trefit do returnu dobře podávající první deblistky světa Mladenovicové, ale hru pomalu vyrovnávala.

První tři brejkboly za stavu 3:4 ještě nevyužila a zdálo se, že sadu už nezachrání. Za stavu 4:5 měla Francouzka tři setboly, ale všechny Kvitová ustála. "Nějak jsem to dokázala a pak jsem se začala cítit lépe," řekla česká tenistka. K vyrovnání na 5:5 jí pomohly dvě dvojchyby soupeřky za sebou a pak už měla převahu.

Na úvod druhého setu sice znovu přišla o podání, ale pak získala čtyři hry po sobě. Na 4:1 zvýšila svým osmým esem a závěr jistě dohrála. "Zlepšuje se to," říkala cestou z kurtu o své ruce, na které má na zraněném místě tejp.

Příští soupeřkou Kvitové bude Američanka Amanda Anisimovová, nebo Magda Linetteová z Polska. "Je mi to jedno. Důležité je, abych byla zdravá a mohla hrát svůj tenis," řekla. Dál než do třetího kola Wimbledonu se dostala naposledy v roce 2014, kdy londýnský grandslam podruhé vyhrála.

Strýcová měla v duelu se Siegemundovou 20 brejkbolů, v jedné hře dokonce sedm, ale proměnila jich pět. Sama přišla o podání jen třikrát a po esu při druhém mečbolu si zařvala radostí. Ve třetím kole je potřetí během čtyř let a o osmifinále bude nejspíš hrát s turnajovou čtyřkou Kiki Bertensovou z Nizozemska.

Siniaková se představí na centrálním kurtu a pokusí se zaskočit domácí tenistku Johannu Kontaovou.

