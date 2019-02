Kvitová svedla další třísetovou bitvu, postup do čtvrtfinále ale má

Tenistka Petra Kvitová zvládla na turnaji v Dubaji další třísetový zápas a postoupila do čtvrtfinále. Světová čtyřka se ve větru trošku trápila, výborně hrající americkou kvalifikantku Jennifer Bradyovou zdolala 7:5, 1:6 a 6:3 a připsala si patnáctý vítězné utkání v sezoně.

Další česká tenistka Karolína Plíšková bude o čtvrtfinále hrát s jinou Američankou Alison Riskeovou, kterou porazila pětkrát v šesti zápasech.

Kvitová první brejk v utkání na 3:2 neudržela a o zisku setu rozhodla koncovka. Od stavu 4:5 vyhrála dvojnásobná wimbledonská vítězka dvanáct ze čtrnácti výměn, podání 117. hráčce světa vzala po úspěšném zkrácení a druhý setbol využila ranou z forhendu po lajně.

V první hře druhé sady nevyužila Kvitová ani jeden ze čtyř brejkbolů, což ji úplně rozhodilo a málem dostala "kanára". Setboly za stavu 0:5 odvrátila a podání si alespoň jednou v druhém setu udržela. Ve třetím setu Kvitová odvrátila v úvodním gamu dva brejkboly, chytila se a díky brejku odskočila do vedení 3:0.

"Přišel jsem do tebe napumpovat energii," říkal trenér Jiří Vaněk o pauze své svěřenkyni, která působila sklesle. Za stavu 4:2 odvrátila Kvitová brejkbol esem a po zvýšení na 5:2 si zakřičela "Pojď!". Při prvním mečbolu udělala desátou dvojchybu v utkání, ale pak zápas po dvou hodinách a dvanácti minutách ukončila.

"Byl to opravdu těžký zápas. První set jsem vybojovala, ve druhém jsem ztratila koncentraci a ve třetím jsem se vrátila do hry," řekla Kvitová na kurtu. "Podmínky byly nepříjemné, hodně foukalo. Nebyl to hezký tenis, omlouvám se."

Příští soupeřkou Kvitové bude vítězka utkání mezi Slovenkou Viktorií Kužmovou a Američankou Sofií Keninovou.