Kvitová v Petrohradu zvládla duel s Azarenkovou

Tenistka Petra Kvitová zvládla první zápas po finále Australian Open a v Petrohradu vykročila za obhajobou titulu. Turnajová jednička si ve druhém kole poradila s Běloruskou Viktorií Azarenkovou 6:2 a 7:6.

Světová dvojka měla zápas dlouho pod kontrolou. Sice v úvodu dvakrát ztratila servis, ale od stavu 1:2 vyhrála nad bývalou světovou jedničkou Azarenkovou osm her v řadě. Celkově získala deset z následujících 11 gamů a za stavu 5:1 ve druhé sadě měla mečbol.

O možnost ukončení zápasu se připravila dvojchybou, vypadla z rytmu a z jasného setu se stalo drama. Azarenková srovnala na 5:5 a Kvitová byla ráda, že se hrál tie-break, v kterém si pomohla returnem. Půl hodiny po prvním mečbolu měla další a nakonec využila díky přesnému bekhendu do rohu třetí mečbol.

"Byla to nuda, proto jste zápas natáhla?" ptal se moderátor Kvitové na kurtu. "To opravdu ne," řekla Kvitová a pokračovala: "Nevím, proč jsem udělala dvojchybu. Chtěla jsem to ukončit dřív, ale zvládla jsem v tie-breaku a jsem ráda."

Kvitová v sobotu prohrála ve finále grandslamového Australian Open. V pondělí přiletěla na pár hodin do Prahy a v Petrohradu je od úterý. "Až před zápasem jsem si při rozehrávce vyzkoušela kurt a cítím se tady dobře," řekla česká tenistka.

Ve čtvrtfinále Kvitová, která je v Rusku bez trenéra, narazí buď na osmou nasazenou Donnu Vekičovou z Chorvatska, nebo na domácí Veroniku Kuděrmětovovou, která se do soutěže dostala až jako "lucky loser". Bez boje do čtvrtfinále prošla Ruska Darja Kasatkinová, neboť její slavná krajanka Maria Šarapovová odstoupila kvůli zranění ramena