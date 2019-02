Kvitová vydřela v českém souboji postup přes Siniakovou

Tenistka Petra Kvitová vydřela při návratu na turnaj v Dubaji po třech letech postup do osmifinále. Druhá nasazená hráčka porazila ve druhém kole krajanku Kateřinu Siniakovou 6:7, 6:4 a 6:4 po dvou hodinách a 34 minutách.

O postup do třetího kola dnes bude ještě hrát turnajová čtyřka Karolína Plíšková, která minulý týden kvůli nemoci vynechala turnaj v Dauhá. Ve večerním utkání se střetne s bývalou světovou čtyřkou Dominikou Cibulkovou ze Slovenska. "Známe se moc dobře, trénovaly jsme tady spolu před turnajem a Katka hrála výborně, agresivně a skvěle podávala. Já jsem hrála zápas po určité době a jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu.

Finalistka Australian Open Kvitová se do turnajového kolotoče vrátila po více než čtrnácti dnech. Naposledy vypadla 1. února ve čtvrtfinále v Petrohradu, pak trénovala a vypovídala i u soudu v případu svého napadení z prosince 2016. V prvním setu Kvitová dotahovala náskok Siniakové. Prohrávala 1:3, ale za stavu 4:5 si vzala ztracený brejk zpět. V tie-breaku udělala několik chyb a prohrála ho 3:7. Do druhé sady vstoupila ziskem podání soupeřky a ten jí k vyrovnání stačil.

Před třetím setem si Siniaková nechala ošetřit záda a pak skvěle podávala. Ve čtyřech gamech při svém servisu ztratila jen jeden fiftýn. I Kvitová si držela servis a rozhodla v deváté hře. "Dala jsem do ní všechno a vyšlo to," řekla. Po brejku na 5:4 podávala na výhru, začala sice dvojchybou, ale pak už nezaváhala a mečbol proměnila jistým volejem do odkrytého rohu kurtu. Celkem si pomohla 46 vítěznými údery a Siniakovou porazila podruhé v kariéře.

Kvitová získala v Dubaji titul v roce 2013, ale od té doby zde vyhrála jen jeden ze čtyř zápasů. Nyní se na turnaj vrátila poprvé od roku 2016. Příští soupeřkou Kvitové bude vítězka utkání mezi Francouzkou Caroline Garciaovou a kvalifikantkou Jennifer Bradyovou z USA.