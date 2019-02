Kvitová vyřadila krajanku, Smitková protrhla černou sérii

Tenistka Petra Kvitová vydřela při návratu na turnaj v Dubaji po třech letech postup do osmifinále. Druhá nasazená hráčka porazila ve druhém kole krajanku Kateřinu Siniakovou 6:7, 6:4 a 6:4 po dvou hodinách a 34 minutách.

O postup do třetího kola bude ještě hrát turnajová čtyřka Karolína Plíšková, která minulý týden kvůli nemoci vynechala turnaj v Dauhá. Ve večerním utkání se střetne s bývalou světovou čtyřkou Dominikou Cibulkovou ze Slovenska. "Známe se moc dobře, trénovaly jsme tady spolu před turnajem a Katka hrála výborně, agresivně a skvěle podávala. Já jsem hrála zápas po určité době a jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla," řekla Kvitová v rozhovoru na kurtu.

Finalistka Australian Open Kvitová se do turnajového kolotoče vrátila po více než čtrnácti dnech. Naposledy vypadla 1. února ve čtvrtfinále v Petrohradu, pak trénovala a vypovídala i u soudu v případu svého napadení z prosince 2016. V prvním setu Kvitová dotahovala náskok Siniakové. Prohrávala 1:3, ale za stavu 4:5 si vzala ztracený brejk zpět. V tie-breaku udělala několik chyb a prohrála ho 3:7. Do druhé sady vstoupila ziskem podání soupeřky a ten jí k vyrovnání stačil.

Před třetím setem si Siniaková nechala ošetřit záda a pak skvěle podávala. Ve čtyřech gamech při svém servisu ztratila jen jeden fiftýn. I Kvitová si držela servis a rozhodla v deváté hře. "Dala jsem do ní všechno a vyšlo to," řekla. Po brejku na 5:4 podávala na výhru, začala sice dvojchybou, ale pak už nezaváhala a mečbol proměnila jistým volejem do odkrytého rohu kurtu. Celkem si pomohla 46 vítěznými údery a Siniakovou porazila podruhé v kariéře.

Kvitová získala v Dubaji titul v roce 2013, ale od té doby zde vyhrála jen jeden ze čtyř zápasů. Nyní se na turnaj vrátila poprvé od roku 2016. Příští soupeřkou Kvitové bude kvalifikantka Jennifer Bradyová z USA, jež porazila 6:4, 7:5 čtrnáctou nasazenou Francouzku Caroline Garciaovou. Utkají se poprvé.

Ósakaová vypadla hned

Japonské tenistce Naomi Ósakaové turnajová premiéra v roli světové jedničky nevyšla. Dvojnásobná grandslamová šampionka, jež se na kurty vrátila poprvé od lednového triumfu na Australian Open, podlehla ve druhém kole turnaje v Dubaji Kristině Mladenovicové z Francie 3:6, 3:6.

Jednadvacetiletá Ósakaová se po finálovém triumfu v Melbourne nad Petrou Kvitovou překvapivě rozešla s trenérem Saschou Bajinem a nového kouče zatím neangažovala. Minulý týden navíc vynechala turnaj v Dauhá a léčila bolavá záda, nyní v Dubaji si poprvé v kariéře vyzkoušela roli první nasazené, díky čemuž měla v úvodním kole volný los.

Zápas s Mladenovicovou se jí ale od počátku nedařil. Ósakaová se trápila na podání a Francouzka se rychle ujala vedení 3:0. Celkem o servis přišla v zápase sedmkrát, a přestože ani soupeřka ve druhém setu na podání nezářila, za 67 minut slavila Mladenovicová postup. V osmifinále ji čeká španělská přemožitelka Barbory Strýcové z 1. kola Carla Suárezová.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,828.000 dolarů) Dvouhra - 2. kolo: Kvitová (2-ČR) - Siniaková (ČR) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, Keninová (USA) - Kasatkinová (11-Rus.) 6:3, 2:6, 6:4, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Sasnovičová (Běl.) 6:1, 6:2. Mladenovicová (Fr.) - Ósakaová (1-Jap.) 6:3, 6:3, Kerberová (5-Něm.) - Jakupovičová (Slovin.) 7:6 (7:4), 6:3, Sabalenková (8-Běl.) - Jorovičová (Srb.) 6:4, 6:0, Curenková (Ukr.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Čtyřhra - 2. kolo: Juraková, Olaruová (Chorv./Rum.) - Melicharová, Peschkeová (2-USA/ČR) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).



Tereza Smitková zdolala v 1. kole turnaje v Budapešti Ysaline Bonaventureovou z Belgie 4:6, 6:3, 6:2 a slaví první výhru v hlavní soutěži na okruhu WTA od října 2016. O postup do čtvrtfinále se česká tenistka utká s třetí nasazenou Pauline Parmentierovou z Francie.

Čtyřiadvacetiletá Smitková v Budapešti poprvé letos uspěla v kvalifikaci turnaje WTA a se stejně starou soupeřkou, která rovněž v Maďarsku prošla kvalifikací, bojovala téměř dvě hodiny. I druhý vzájemný zápas s Bonaventureovou ale nakonec ve třech setech zvládla.

Druhé kolo na elitním okruhu si Smitková naposledy zahrála před dvěma roky a čtyřmi měsíci, v Lucemburku tehdy podlehla krajance Denise Allertové.