Kvitová zářila, Berdych nestačil. Federer prohrál s mladíkem

Tenistka Petra Kvitová si potřetí v kariéře a poprvé po sedmi letech zahraje čtvrtfinále grandslamového Australian Open. Osmá nasazená Kvitová v osmifinále hraném v melbournské aréně Roda Lavera deklasovala sedmnáctiletou Američanku Amandu Anisimovovou 6:2 a 6:1. Tomáš Berdych vypadl po třísetové prohře se Španělem Rafaelem Nadalem 0:6, 1:6 a 6:7.

Kvitová do zápasu vstoupila ziskem podání Anisimovové a utkání dlouhému jen 59 minut dominovala. Nasázela 18 vítězných úderů a soupeřce nenabídla ani jeden brejkbol. O jejím sebevědomí svědčí smeč, kterou ani nemusela hrát, jelikož míč padal do autu, přesto tvrdým úderem zvyšovala ve druhé sadě na 4:1.

"Začala jsem skvěle brejkem, díky tomu jsem se uvolnila a odehrála výborně celý zápas. Snažím se pokračovat ve výkonech ze Sydney a užívám si čas na kurtu," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu v rozhovoru cestou do šaten.

Na Australian Open si zahrála čtvrtfinále poprvé v roce 2011 a naposledy o rok později, kdy došla ještě o kolo dále. O to se nyní pokusí v úterý proti domácí Ashleigh Bartyové, kterou po velké bitvě porazila před Australian Open ve finále v Sydney. "Tady to bude jiné, ale bude to zajímavý duel. Těším se," řekla Češka.

Berdychovi na rozdíl od Kvitové úvod nevyšel. Sice měl v první hře brejkbol, ale neuspěl a prohrál devět gamů po sobě. Snížil až na 0:6, 1:6 a obecenstvo na centrkurtu ho odměnilo potleskem, on se usmál, ale ve druhé sadě víc her nezískal.

Až třetí set přinesl vyrovnaný boj. Berdych odvrátil několik brejkbolů a za stavu 6:5 měl při podání Nadala setbol, ale Španěl ho rázně odvrátil forhendem. Ve zkrácené hře vedl Berdych 4:3, ale pak prohrál čtyři výměny a v turnaji skončil.

"Rafa hrál výborně. První dva sety jsem to byl já před šesti měsíci a až ve třetím setu jsem na kurtu něco ukázal. To bylo dobré," citoval web ATP Tour Berdycha, který se letos vrátil na kurty po šestiměsíční pauze zaviněné problémy se zády.

O překvapení se postarala Danielle Collinsová. Nenasazená Američanka si poradila suverénně 6:0 a 6:2 s druhou nasazenou Angelique Kerberovou z Německa.

Čilič končí

Loňský finalista Australian Open Chorvat Marin Čilič dohrál v Melbourne již v osmifinále. Po téměř čtyřech hodinách a pětisetové bitvě podlehl Španělovi Robertu Bautistovi, který prožívá životní grandslam a ve 30 letech je poprvé ve čtvrtfinále.

Čilič, vítěz US Open v roce 2014, se svým vrstevníkem bojoval v Areně Margaret Courtové tři hodiny a 58 minut. V rozhodujícím setu neudržel v devátém gamu servis a španělský tenista vypjatou bitvu dopodával. Už třetí z dosavadních čtyř zápasů v Melbourne vyhrál Bautista 3:2 na sety.

Čtyřiadvacátý hráč žebříčku porazil světovou sedmičku 6:7, 6:3, 6:2, 4:6 a 6:4. O semifinále si zahraje buď proti šestinásobnému šampionovi turnaje Rogeru Federerovi, nebo proti dvacetiletému talentovanému Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi.

Překvapivým čtvrtfinalistou melbournského grandslamu je i nenasazený Američan Frances Tiafoe. Nedělní 21. narozeniny oslavil vítězstvím nad favorizovaným Bulharem Grigorem Dimitrovem 7:5, 7:6, 6:7 a 7:5.

"Před deseti lety jsem říkal rodičům, že to dokážu, že změním jejich život i svůj. A teď jsem ve čtvrtfinále grandslamu v jednadvaceti. Nemůžu tomu uvěřit," řekl tenista z Marylandu, který po vítězných zápasech slaví ve stylu hvězdy NBA LeBrona Jamese.

Devětatřicátý hráč žebříčku Tiafoe se v dalším kole pokusí zastavit majitele 17 grandslamových titulů Rafaela Nadala, což se nepovedlo Tomáši Berdychovi.