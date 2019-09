Lepší než výhra! Mladý talent byl z dárku od fanynky u vytržení

Sportovci jsou na přízeň fanoušků zvyklí, dárky i neobvyklé projevy sympatií nejsou ničím neobvyklým. Přesto se občas najde nápad vskutku originální. Své o tom ví australský tenista Alex De Minaur, který dostal od jedné své fanynky vskutku neobvyklý dárek.

Nováček sezóny roku 2018 na kurtech válí, současná světová jednatřicítka patří do budoucna mezi největší tenisové naděje. Není proto divu, že se dostal do podvědomí fanoušků, kteří si jeho jméno s dalšími úspěchy vrývají hlouběji do paměti.

Naposledy na sebe držitel dvou letošním titulů na profesionálním okruhu upozornil poměrně hladkou výhrou nad Andym Murraym. Bývého tenisového krále v Ču-chaji zdolal ve třech setech, na Skotovu obranu však nutno dodat, že se o dekádu starší hráč stále potýká se zdravotními patáliemi. Jenže po Murraym v Číně získal tenista španělsko-uruguayského původu skalp Čoriče i Bautisty. Snad nejvíc ho však potěšila výhra v prvním kole nad krajanem Millmanem.

"Jsem šťastný za své dnešní vítězství, ale ještě šťastnější za tento speciální dárek od fanynky," poděkoval veřejně na sociální síti. Jak je vidět, mladý talent má nejen tenisový um, ale i smysl pro humor.