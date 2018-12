Loučící se Šafářová se nevešla do hlavní soutěže v Melbourne

Lucii Šafářové pro poslední grandslam tenisové kariéry těsně unikla účast přímo v hlavní soutěži. V žebříčku jí patří aktuálně 106. místo a pořadatelé Australian Open dnes oznámili, že start potvrdilo 102 žen. Jednatřicetiletá rodačka z Brna tak bude muset do kvalifikace, případně může požádat o volnou kartu. Turnaj v Melbourne Parku začne 14. ledna.

O plánu ukončit na Australian Open kariéru informovala Šafářová začátkem listopadu před fedcupovým finále v Praze. Už tehdy avizovala, že pokud se nedostane rovnou do hlavní soutěže, je rozhodnutá nastoupit do kvalifikace. "Je to na hraně, takže uvidíme. Je tam i varianta, že požádám o volnou kartu," uvedla před měsícem.

Účast v hlavní soutěži jí na základě žebříčku unikla o čtyři místa, jako poslední se do ní dostala Američanka Coco Vandewegheová, které patří 102. místo. Australian Open v polovině ledna zažije nejen rozlučku Šafářové, ale i dva návraty. Po letošní pauze budou v Melbourne znovu hrát bývalé světové jedničky Američanka Serena Williamsová a Brit Andy Murray.

Sedmatřicetiletá grandslamová rekordmanka v této sezoně v Austrálii chyběla po porodu dcery. Příští rok se pokusí turnaj vyhrát už poosmé. Když se jí to povedlo naposledy, byla už osm týdnů těhotná. O šest let mladší Murray dlouho laboroval s kyčlí, i on je nicméně na seznamu přihlášených tenistů. Až 259. hráč světa využije takzvaný chráněný žebříček.