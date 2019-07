Maratonské finále čtyřhry. Kolumbijci mají první wimbledonský titul

Vítězi mužské čtyřhry ve Wimbledonu se stali Juan Sebastian Cabal a Robert Farah, kteří vybojovali historický grandslamový titul pro Kolumbii. V maratonském finále udolali až po téměř pěti hodinách francouzské tenisty Nicolase Mahuta a Edouarda Rogera-Vasselina.

Po čtyřech tie-breacích vyhráli druzí nasazení Jihoameričané rozhodující pátý set 6:3 a v pondělí se stanou světovými jedničkami. Dosud jim v žebříčku patřilo páté místo. Na turnaji v All England Clubu byli do letošního ročníku nejdál ve třetím kole.

"Nemám slov. Viděl jsem, že po druhém setu už ukazovala časomíra přes dvě hodiny. To je šílené. Museli jsme to ubojovat," řekl po zápase Farah. "Pro Kolumbii je to velký úspěch. Je neuvěřitelné být toho součástí," dodal.

