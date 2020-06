Maturantka Vondroušová: Proč trénovat, když nejsou turnaje?

Před rokem šokovala tenistka Markéta Vondroušová postupem do finále Roland Garros. Obhajovat úspěch na antukovým grandslamu měla v těchto dnech, ale kvůli opatřením proti koronaviru je turnaj v Paříži odložen a možná uskuteční na podzim. Světová osmnáctka využila nenadálé volno ke studiu a má za sebou písemnou státní část maturity na obchodní akademii.

Loni na Roland Garros Vondroušová neztratila cestou do finále ani set a nestačila až v boji o titul na současnou světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie "Zdá se mi to docela dávno," uvedla levoruká tenistka na Štvanici, kde měla hrát exhibiční turnaj, ale kvůli nataženému břišnímu svalu odstoupila.

Kvůli zranění, ale zápěstí, po úspěchu ve Francii loni půl roku nehrála. "Takže to je vlastně taková poslední vzpomínku na hraní," řekla. "A samozřejmě na to ráda vzpomínám. Zvlášť vidím tu partu lidí, jak jsme se vraceli všichni společně."

Při letošním návratu na kurty stihla před přerušením sezony odehrát pět turnajů včetně Australian Open. Po návratu z Indian Wells, kde už se nehrálo, trávila čas s rodinou a posléze byla v Praze. "Dělala jsem kondici a hrála, ale zároveň si říkala: Ty jo, takhle trénovat, občas to byla fraktura vůle. Proč trénuju bez turnajů?"

Maturita? Dost to bolí!

Nenadálé volno využila k přípravě na maturitu. "Když není co dělat, aspoň trochu zaměstnám mozek. Ale bolí to. Dost!" řekla. V pondělí a v úterý absolvovala písemnou část a 18. a 19. června ji čeká ústní. "Češtinu, angličtinu, to je státní část, a pak ekonomiku a další angličtinu, takovou profilovou," uvedla dvacetiletá tenistka.

Návrat ke studiu pro ni nebyl snadný. "Strašný, šílený," přiznala. "Já nebyla hrozně dlouho ve škole, už na střední jsem měla individuál. Nahrnulo se toho na mě teď docela dost, ale nějak jsem to zvládla. Snad už to dotáhnu."

Poslední týden se učila hodně a na tenis chodila jen jednou za den. "Zapinkat si na hodinu a půl a bylo to pro mě strašné vysvobození," usmála se.

Kromě maturity a tréninku si užívala času stráveného s nejbližšími. Normálně je během sezony prakticky nepotká. "To je příjemný, že jsem s nimi častěji. A zařídila jsem si konečně v Praze byt, který jsem si loni koupila," řekla. Nechala si udělat i nové tetování, růži na ruce doplnily "abstraktní čáry" pod pravým kotníkem.

Přiznala, že jí tenisový kolotoč docela chybí. "Jsem zvyklá být v jednom kole, ale teď se pro nás zastavil čas," řekla Vondroušová.

Na světový okruh by se mohla vrátit na přelomu srpna a září. Američané se snaží uspořádat grandslamové US Open. "Slyšela jsem teď i od WTA, že chtějí hrát bez diváků a hráč by si mohl vzít jednoho člověka s sebou. Vůbec nevím, jak by tenisti reagovali. Mně je to třeba jedno, když vozím jenom Herňu (kouče Hernycha), ale ostatní mají fakt hodně lidí," uvedla vítězka loňského turnaje v Bielu.

Jelikož moc turnajů za uplynulý rok kvůli zranění a pandemii neodehrála, už zápasy vyhlíží, "Chybí mi ten stres. Ráda bych hrála, ale odrazují mě omezení. Být někde na hotelu v karanténě, to mi přijde lámaní přes koleno," konstatovala.