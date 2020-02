Medveděv zápas zvládl poté, co naštval svého kouče

Největší favorit Daniil Medveděv začal halový turnaj v Marseille mizerně a naštval svého kouče natolik, že ten z hlediště odešel. Až když Gilles Cervara opustil svůj box, ruský tenista zápas s Jannikem Sinnerem otočil a postoupil do čtvrtfinále.

Pátý hráč žebříčku Medveděv prohrál první set s osmnáctiletým Italem 1:6. V tu chvíli jeho trenérovi došla trpělivost. "Když jsem viděl Daniila s takovým přístupem, jak fňuká nad každým ztraceným bodem, otravovalo mě to," řekl Cervara francouzskému listu L'Équipe.

Proto se rozhodl pro nečekaný krok. "Řekl jsem si: 'Někdo musí zareagovat. Buď on, nebo já.' A byl jsem to já. Takové chování jsem nechtěl podporovat," popsal Medveděvův trenér. Věřil, že to bude pro jeho svěřence impulz.

"Někdy přijdou věci, které nejsou v souladu s jeho úrovní a věkem. Tajně jsem doufal, že ho to přiměje k reakci. Už jsem nechtěl čekat, tak jsem vstal a šel pryč," dodal Cervara.

Medveděv prožil loni životní sezonu, vyhrál čtyři turnaje včetně dvou Masters a v září na US Open sehrál skvělou bitvu s Rafaelem Nadalem. V Marseille ho přiměl k činům až koučův odchod. Další dva sety získal jasně 6:1, 6:2.

Pro trenérovo jednání měl po zápase pochopení. "K tomu mému chování na kurtu... Oukej. Měl pravdu," uvedl čtyřiadvacetiletý rodák z Moskvy. "Zároveň se mi vrátila pozitivní energie. Protože pak už jsem neřekl ani slovo," dodal.