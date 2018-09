Měření času před podáním pomáhá tenistům zklidnit se

Varování slyšela tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open. Nechovala se špatně, neházela raketou ani nenadávala, ale nestihla si nadhodit míček na podání v časovém limitu. Jinak ale patří česká hráčka k těm, která hodiny vítá s tím, že se díky časomíře i zklidní.

Na letošních turnajích americké série včetně US Open jsou na kurtu hodiny měřící čas mezi výměnami. Hráči musejí dodržovat 25 sekund do začátku dalšího podání. Limit už platí déle, ale časomíra na kurtu nebyla.

"Je to logický krok. Nikdy jsem nechápal, jak můžou hrát na čas mezi servisem a nemít hodiny na kurtu. To měli hráči počítat vteřiny? To je jako hrát basket, vystřelit do 24 vteřin a nemít tam hodiny," vystihl situaci Ivan Lendl.

Současní hráči si na novinku zvykali různě. "Přijde mi, že je všechno hektické. Když jsem hrála pod hodinami poprvé v Montrealu, tak jsem pořád sledovala hodiny. Teď už znám rytmus, ale pohoda to není," řekla Barbora Strýcová. "Je to fér. Spousty holek to natahuje, takhle má každý přehled," uvedla Kristýna Plíšková.

Časomíra se zavedla, jelikož se pauzy před podáním natahovaly a zápasy trvaly zbytečně dlouho. "Rozhodčí měli na každého jiné měřítko, takže se to muselo stát. Teď nemůže nikdo na nikoho nic říct," řekla Karolína Plíšková.

Jako příklad se uváděl Španěl Rafael Nadal, ale první hráč světa s novinkou nemá problém. I když návyk změnil. Po výměně se rychle utře ručníkem, vezme si tenisáky, před podáním si na lajně udělá své tradiční rituály a servíruje včas.

Jiným hráčům limit naopak pomáhá. Dříve na servis spěchali a nyní si dovolí zvolnit. "Kouknu a vidím, že mi ještě zbývá třeba deset sekund. Řeknu si, že si můžu v klidu vydechnout. Vůbec mi to nevadí," řekla Karolína Muchová. Podobně to má i Karolína Plíšková. "Když si všimnu, že pospíchám, a zjistím, že mám dvacet vteřin, tak si někdy říkám, že se trošku projdu a čas využiju," řekla světová osmička.

Stále je měření závislé na hlavním rozhodčím. Je totiž na něm, kdy odpočítávání spustí. Po delší výměně má dát hráčům více času a stisknout stopky později. "Řeknu to asi takhle - když se nedaří, je to problematické. To si chci vydechnout, ale vlastně nemůžu. Když to jde po másle, tak se to nevnímá," řekla Strýcová.