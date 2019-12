Miliarda liber na Federera! Novinář navrhl bizarní sázku

Hodně netypickou sázku navrhl britský novinář Piers Morgan. Podle webu Sportbible by si žurnalista rád vsadil na vítěze duelu mezi možná nejlepšími tenisty všech dob- Rogerem Federerem a Serenou Williamsovou. Svojí volbou si je stoprocentně jistý, proto by neváhal vsadit neskutečnou částku. A kdo je odvážlivcův favorit?

"Roger by Serenu porazil dvakrát 6:0. To všichni víme. I ona to ví," pronesl Morgan bez jakýchkoliv pochybností. "Vsadím tuhle částku na to, že Roger Federer porazí Serenu Williamsovou ve sto případech ze sta," nedal se zviklat britský žurnalista s tím, že by na vítěze vsadil miliardu britských liber.

Souboj dvou hvězdných hráčů možná není až tak neskutečný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ve světě tenisu se často mluví o možnosti změřit síly s hráči opačného pohlaví, zvlášť ženy se k tématu vyjadřují vesměs kladně. V rámci exhibice by mohlo jít o zajímavou zkušenost, jak pro samotné aktéry, tak pro diváky bílého sportu.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka se už na druhou stranu sítě proti elegánovi z Basileje postavila, nicméně bylo to v rámci čtyřhry. Na počátku letošního roku došlo ke dlouho očekávané bitvě v Perthu na Hopmanově poháru, kdy hrála Američanka s partnerem Francisem Tiafoem proti dvojici Roger Federer a Belinda Bencicová. Tehdy se radoval švýcarský pár, vyhrál poměrem 4:2, 4:3(3).

Novinář si úspěchem musí být úspěchem víc než jistý. Svůj návrh zveřejnil v oblíbeném televizním pořadu Dobré ráno Británie. Čtyřiapadesátiletý žurnalista by na svůj tip vsadil miliardu britských liber. Najde se odvážlivec, který si s ním plácne? Každopádně si musí pospíšit, oba aktéři už mají nejlepší tenisová léta za sebou a na okruhu se jejich kariéry pomalu chýlí ke konci.