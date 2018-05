Mohli bychom dostat sponzora na židle, smála se po zkratu Plíšková

Ty záběry před nedávnem obletěly celý tenisový svět. Karolína Plíšková po prohraném duelu na turnaji v Římě rozmlátila raketu o rozhodcovský empire. Českou hráčku naštval ošemetný výrok polské sudí, který podle ní zcela ovlivnil výsledek zápasu. Tenisová hvězda sice zaplatila pokutu, dosáhla ale svého. Polka Mrozinská si na probíhajícím French Open nezapíská. A kdoví, jak to s ní bude dál. "Slyšela jsem, že volali z Paříže a Wimbledonu, že ji na svých grandslamech nechtějí. Ještě, aby ji chtěly," prohlásila s ironií Plíšková.

Špatný výrokem jí zkazila důležitý zápas, a tak se Karolína Plíšková naštvala a dala to dost jasně najevo. Po konci utkání rozbila raketu o rozhodcovskou židličku.

"Nikdo mě takhle nikdy neviděl a spousta lidí, asi celý národ, byl v šoku, co jsem předvedla. Nějak jsem to úplně nezvládla. Už to jinak nešlo. To jsem to v sobě ještě držela, abych zkusila dát zápasu šanci: nějak to dohrát nebo možná i vyhrát. Ale nešlo to," řekla o osudném momentu pro tenisovysvet.cz.

Následně sice vyfasovala pokutu, ale i pocit zadostiučinění. Její "sokyně" si totiž jen tak nezapíská. Semifinalistka loňského French Open obvykle "pifku" na rozhodčí kvůli nesprávným rozhodnutím nemá, tentokrát ji ale sudí tak naštvala, že ji dokonce zařadila na tenisovou "černou listinu". Polka Mrozinská se tak při jejích zápase na umpiru nemůže objevit.

"Mám ji tam jako první, Wozniacká mi říkala, že už jich tam má víc. (smích) Ale vážně, i když mi rozhodčí v minulosti třeba zkazili zápasy, neudělala bych to. Ale tohle mi přišlo tak za hranou, že jsem ji tam hodila," přiznala Plíšková. A podobně se zachovala i její sestra Kristýna. To její dvojče hodně potěšilo.

"Ona s tou rozhodčí měla už taky problém, jednou v tiebreaku jí pískla něco blbě. Asi je na naši rodinu zasedlá. (smích) Nebo nezvládá těžké momenty v zápasech, pořádně se nedívá na hru. Prostě je trošku vedle. Bylo od ségry hezké, že se mě zastala. Ale nebyla jediná," řekla česká hráčka.

Situace se teď zdá být vyřešená. Pokuta je zaplacená a polská sudí "odstavená". Jen vtipy na adresu Plíškové se to jen hemží. "Kluci z týmu mi hned řekli, že bychom mohli dostat sponzora na židle. Michal tam totiž taky nějaké rozkopal, já zničila tu umpirovou...," uzavřela se smíchem.