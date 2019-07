Muchové fandila i hvězdná herečka. Jsme kamarádky, přiznala.

Karolíně Muchové fandila v úspěšném osmifinálovém zápase ve Wimbledonu proti Karolíně Plíškové i australská herečka Rebel Wilsonová. Nepřehlédnutelná blondýna, kterou mohou v současnosti vidět v kinech i čeští diváci ve filmu Podfukářky s oscarovou hvězdou Anne Hathawayovou, usedla do lóže vyhrazené pro doprovod české tenistky.

"Má ráda tenis, jsme kamarádky. Napsala mi dneska o lístky, tak jsem jí je dala. Užila si to," uvedla Muchová na tiskové konferenci poté, co udolala po velkém boji nasazenou trojku Plíškovou.

S Wilsonovou se seznámila loni v New Yorku během svého debutu na US Open. "Byla jsme spolu na večeři. Napsala mi na twitteru, když jsem porazila Muguruzaovou. Říkala jsem si: Páni. Překvapilo mě to. Je hrozně milá, ohromně zábavná. Ať řekne cokoli. Úžasná," řekla dvaadvacetiletá rodačka z Olomouce, která prožívá mimořádně povedenou premiéru ve Wimbledonu.