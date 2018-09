Murray obdržel trofej za přínos tenisu. Při pózování ji rozbil

Tenista Andy Murray obdržel od organizátorů turnaje v Šen-čenu speciální trofej ještě ve chvíli, než začal samotný turnaj. Britovi však při pózování upadla a rozbila se.

Jednatřicetiletý tenista Andy Murray je nyní v Šen-čenu, kde odehraje svůj letošní předposlední turnaj. Ještě, než událost započala, získal od pořadatelů cenu za přínos tenisu v Číně. Organizátoři celé události mu nechali vyrobit speciální trofej v podobě skleněného talíře.

Bohužel pro bývalou světovou jedničku se z oslavného ceremoniálu stal spíše nepříjemný trapas. Skotský tenista si neuvědomil, že trofej není nijak připevněna k rámu a ve chvíli, kdy ji naklonil, vypadla a na zemi se roztříštila. Tragičnost situace jen podtrhuje zvuk rozbitého talíře.

Andy Murray dropped a precious commemorative plate during a photo-op ahead of the Shenzhen Open in China.



