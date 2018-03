Murray ohlásil návrat. Na kurtech se objeví před Wimbledonem.

Po téměř roční pauze si zahraje soutěžní zápas. Britský tenista Andy Murray, jenž se naposledy představil na wimbledonské trávě, se opět vrací. Bývalá mužská světová jednička by se měla poprvé po operaci zad objevit na kurtech v polovině června na turnaji v nizozemské Hertogenboschi. Podle vlastních slov Skota by se mělo jednat o ideální premiéru před slavným Wimbledonem.

Poslední soutěžní zápasy Andyho Murrayho byl právě v britském slavném tenisovém areálu. Třicetiletý tenista loni v létě padl ve finále Wimbledonu Švýcarovi Rogerovi Federerovi a od té doby se na kurtech neobjevil. Trápily ho bolesti zad, kvůli kterým musel na operaci. Podle britského listu The Guardian se už však nyní chystá návrat, který by se měl uskutečnit 11. června v Nizozemsku. "Slyšel jsem o turnaji spoustu dobrých věcí a kurty jsou velmi dobré. Je to dokonalý způsob, jak se připravit na Wimbledon," řekl Murray na adresu Libema Open, jak zní oficiální název podniku v Hertogenboschi.

Murrayho účasti využili i nizozemští organizátoři, pro které je Britova účast velkým zadostiučiněním za vykonanou práci. "V uplynulých letech jsme značně investovali do kvality turnaje a trávníků. Účast bývalého šampióna Wimbledonu a specialisty na trávu, Andyho Murrayho, je pro nás velkou odměnou," prohlásil ředitel turnaje Marcel Hunze.

Podobně jako Federer i Murray vynechá ještě antukovou část sezóny, která by byla podle jeho vlastních slov velkou výzvou. Naopak start v Nizozemsku by mu měl ulehčit vstup na okruh, kde na něj nebude médii vytvářen takový tlak.

Murray se následně představí na domácí půdě v Queen's. Turnaj, který považuje za generálku před Wimbledonem a jenž dokázal v minulosti již pětkrát vyhrát. Následně bude chtít uspět i v All England Clubu, což považuje Brit, který v květnu oslaví 31. narozeniny, za nejdůležitější turnaj v roce.