Murray se svého snu nevzdává. Na kurty se vrací v Queen's Clubu

Tradiční travnatý turnaj v londýnském Queen's Clubu uvidí příští týden velký návrat. Bývalá světová jednička Andy Murray se poprvé od operace, během níž podstoupil povrchovou náhradu kyčelního kloubu, představí na kurtech. Znovu tak ožívá naděje, že se alespoň ještě jednou ukáže domácímu publiku na svém milovaném Wimbledonu.

Murrayho pronásledují zdravotní komplikace takřka celou kariéru. Na lednovém Australian Open oznámil na emotivní tiskové konferenci, že ho čeká zřejmě poslední rok na okruhu. Později se ale opakovaně vyjádřil, že ještě uvidí, co mu operovaná kyčel dovolí.

"Posledních několik týdnů jsem toho natrénoval dost a necítím žádnou bolest. Stále jsem ještě trochu pomalý a slabý, na dvouhru to není, ale cítím se dobře," řekl Murray pár dní před svým comebackem.

V Queen's Clubu nastoupí trojnásobný grandslamový vítěz v deblu po boku zkušeného Španěla Feliciana Lópeze.

Andy Murray at the practice today at Queens Club 🤗 pic.twitter.com/ohTXlsgY6K - Rena (@_irenka23_) 12. června 2019

Nově utvořenou dvojici nečeká lehký začátek turnaje. Hned v prvním kole totiž narazí na kolumbijské nasazené jedničky Roberta Faraha s Juanem Sebastiánem Cabalem.

Murray s Lópezem v Londýně společně několik dní trénují, což neuniklo pozornosti obhájce singlového vítězství z loňského roku Marinu Čiličovi. "Andy trefoval údery naprosto čistě a přesně. Neviděl jsem od něj moc pohybu, což může být zejména na trávě problém, ale je přihlášený do turnaje, takže musí být v pořádku," řekl chorvatský ranař.

Generálka na Wimbledon ukáže, zda se britská tenisová modla dala natolik do pořádku, aby se mohla představit fanouškům na třetím grandslamu sezony. S kým by případně nastoupila do čtyřhry, zatím není jasné. Kromě Lópeze se spekuluje mimo jiné o Nicku Kyrgiosovi a dalších singlových specialistech.