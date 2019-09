Nadal slaví čtvrtý titul na US Open. Zvládl pětisetovou bitvu

Španělský tenista Rafael Nadal se stal počtvrté v kariéře šampionem US Open a celkově získal devatenáctý grandslamový titul. Druhý hráč světa se ve finále v New Yorku na výhru ale pořádně nadřel, Daniila Medveděva z Ruska zdolal až 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 a 6:4 za čtyři hodiny a padesát minut.

Třiatřicetiletý Nadal vyhrál na betonu ve Flushing Meadows poprvé v roce 2010, další vavřín přidal o tři roky později a potřetí v roce 2017.

Levou rukou hrající rodák z Mallorky letos ovládl před US Open i antukové Roland Garros. Dělí ho tak už jen jeden triumf z turnajů velké čtyřky od Švýcara Rogera Federera, rekordmana s dvaceti grandslamovými tituly.

"Tohle vítězství je pro mne velice důležité," řekl Nadal, jenž při slavnostním ceremoniálu bojoval s emocemi. "Zvlášť vzhledem k tomu, jak se to víc a víc komplikovalo. Dokázal jsem udržet nervy na uzdě, bylo to hodně vypjaté. Byl to bláznivý zápas a já jsem prostě dojatý," přiznal.

Pátý nasazený Medveděv bojoval o grandslamový titul poprvé a s Nadalem odehrál vyrovnanou a nádhernou partii. Nadal zvládl lépe koncovky prvního a druhého setu a měl brejk ve třetím. Rus vypadal, že mu dochází dech, ale málem se stal prvním vítězem US Open od roku 1949, který zvítězil, i když prohrával 0:2 na sety.

Nadal ale v rozhodující sadě doskočil do vedení 5:2. Přišel ještě o podání a při servisu Medveděva nevyužil dva mečboly. Za stavu 5:4 odvrátil brejkbol a poté si připravil třetí mečbol skvělým zkrácením za síť. Zápas ukončil dlouhý return Rusa a Nadal si jako vždy po zisku grandslamového titulu lehl na záda.

Obecenstvo stálo na straně Španěla a často skandovalo jeho přezdívku "Rafa! Rafa!". Nadal při čekání na trofej na lavičce neudržel slzy dojetí, když pořadatelé spustili na obří obrazovku sestřih připomínající jeho předchozí triumfy a fanoušci opět skandovali jeho jméno.

"Bylo to úžasné finále. Daniilovi je teprve třiadvacet a to, jak dokázal bojovat a změnit rytmus zápasu, bylo neuvěřitelné. Ještě bude mít spoustu příležitostí tady vyhrát," ocenil Nadal soupeře. "Poslední tři hodiny zápasu byly hrozně intenzivní, těžké psychicky i fyzicky. Diváci byli jako vždycky úžasní a to všechno z toho udělalo něco supermimořádného," dodal.

Za titul vydělal 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun) a v žebříčku zůstane druhý za Srbem Novakem Djokvoičem. Medveděv bude poprvé čtvrtý.