Najdu si tě, řval Djokovič na diváka. Co se stalo?

Aktuální král tenisu Novak Djokovič zažívá na US Open rozporuplnou část sezóny. Zdravotní trable srbského hráče neopouští, po jednoznačné výhře nad Denisem Kudlou však hladce postoupil do osmifinále betonového grandslamu. Pomoci mu k tomu měla i nečekaná konfrontace s fanouškem.

K rozmíšce mezi tenistou a fanouškem došlo během jednoho z tréninků. Rodák z Bělehradu se rozcvičoval před servisem, znenadání toho nechal a přenesl svou pozornost k jednomu z přihlížejících diváků. "Věř mi, najdu si tě," zachytil jeden z mikrofonů slova rozlobeného Djokoviče směřující k viníkovi. Na pozdější otázku novinářů, co divák tenistovi provedl, se Djokovič jen ušklíbl. "Líbil se mi, chtěl jsem mu koupit pití," dodal s humorem sobě vlastním.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0