Naomi Ósakaová? Tu dívku si zapamatujte, ještě o ní uslyšíte!

Naomi Ósakaová po tuhém boji ve finále Australian Open udolala českou tenistku Petru Kvitovou ve třech setech a po loňské triumfu na US Open vybojovala druhý grandslamový titul. Po US Open obletěly svět titulky o překvapivé vítězce. To už se nestane. Ne teď ani nikdy později. Ze skromné Japonky roste dost možná nová megastar ženského tenisu.

Rok 2017, Wimbledon v plném proudu. Barbora Strýcová hrála v solidní formě a los ji ve druhém kole svedl proti Japonce, kterou nikdo neznal. Měla to být poměrně jasná záležitost. Tehdy devatenáctiletá Ósakaová ale ve třech setech vyhrála. Tenis, který předvedla, se vůbec nepodobal hráčce, která se tehdy pohybovala ve druhé polovině první stovky. Tam jsem si ji všiml poprvé a čas ukázal, že to nebyl pouze záchvěv.

Rok 2018 začínala jako 70. hráčka světa. Jenže zápas od zápasu šla herně stále nahoru. Vrchol přišel v závěru sezony, kdy ovládla turnaj v Indian Wells a hlavně záhy také US Open.

Nová Serena?

V loňském finále US Open nastoupila proti největší hvězdě ženského tenisu poslední dekády, proti Sereně Williamsové. Jak to dopadlo, si všichni pamatujeme. Japonka, na níž by si vsadil málokdo, zvítězila. Výhru ale oplakala. Serena na kurtu pořádně vyváděla a nakonec musela sama uklidňovat rozbouřené publikum, které Japonce nemohlo odpustit, že jim porazila jejich modlu.

Se Serenou toho má mladá Japonka poměrně dost společného. Naomi, jejíž maminka je Japonka a tatínek pochází z Haiti, má taktéž starší sestru. Přesně tak, tatínek chtěl následovat vzor Williamsových a obě své dcery od malička trénoval a vedl k tenisu.

Možná to bylo trochu symbolické střídání generací. Obě tenistky vyznávají podobně agresivní styl hry. Zatímco Serena se chtě nechtě blíží ke konci své fantastické kariéry, Naomi je na teprve na začátku té své.

Křehká královna

Přesto si asi málokdo dokázal představit, že ona křehká dívka, která se slzami přebírala minulý rok pohár pro vítězku US Open, bude slavit další grandslamový titul hned na nejbližším turnaji velké čtyřky. A stalo se, zcela zaslouženě. Jako bonus si vydobyla Japonka také pozici světové jedničky, rovněž zaslouženě.

Naomi předvedla na Australian Open zcela komplexní tenis, který, pomineme-li občasné výlevy emocí, byl takřka bezchybný. Pokud o této dívce někdo pochyboval, teď už nemusí. Mladičká Japonka má před sebou zářnou budoucnost a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by její hvězda zhasla stejně rychle jako se rozsvítila (obdobně jako se to stalo třeba Lotyšce Ostapenkové).

O Naomi ještě nejednou uslyšíme!