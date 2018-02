Nastoupí Plíšková? Bude jí líp, ale rozhodnou doktoři, tvrdí Pála

Česká tenisová jednička Karolína Plíšková, která kvůli střevní viróze nemohla v zápase 1. kola Světové skupiny Fed Cupu proti Švýcarsku zasáhnout do úvodního soutěžního dne, se už cítí lépe. Zatím ale stále není jasné, zda nastoupí v neděli. Kapitán Petr Pála na ni nechce i vzhledem k vedení 2:0 nijak tlačit a poradí se s lékaři.

"Tlačit na ni určitě nemůžu, musí říct, jak se cítí. Musí říct doktoři, jestli ano, nebo ne. Vím, že jí bylo líp a bude jí líp. Ale zatím jsem se k ničemu ještě nedostal, čekám, až dorazím na hotel," řekl na tiskové konferenci Pála.

"Jde o to, aby člověk nedělal žádnou bláznovinu. Podle toho, co řekne, mám v hlavě, jak by to zítra mělo vypadat. Člověk má v hlavě nějakou taktiku před víkendem, tak zkusím, aby to bylo takhle," doplnil Pála.

Češkám vstup i bez absence jedničky vyšel

Lepší vstup do zápasu 1. kola si nemohl přát. Petra Kvitová nejprve ve třech setech udolala Viktoriji Golubicovou a poté Barbora Strýcová ve dvou sadách porazila švýcarskou jedničku Belindu Bencicovou, takže český celek dělí od postupu do semifinále už jen jeden bod.

"Určitě to není příjemné, když vám onemocní jednička, pátá hráčka světa, s kterou počítáte do dvouher. Ale příjemná věc je ta, že ty náhrady jsou stejně kvalitní," pochvaloval si Pála silný kádr.

"Každý kapitán musí být spokojený, když se vede 2:0. Ale spokojenější budu, když tam bude na konci v neděli svítit trojka. Ještě zbývá poslední krok a myslím, že to bude zítra zase úplně jiný den. Myslím, že Belinda bude hrát líp," odhadl Pála.

I on emotivně vnímal minutu ticha, která se před začátkem programu držela v O2 areně za zesnulou wimbledonskou vítězku Janu Novotnou. "Samozřejmě, byl jsem z toho přešlý. Doufal jsem, že to Péťu tolik neovlivní, protože je to vypjaté. Ale je to naprosto správné to udělat. Věděli jsme o tom, já to holkám říkal. Jsou to situace, které se mají dělat. Bohužel," dodal smutně Pála.