Návrat se nezdařil, Berdych končí! Češky začaly vítězně

Tenistka Barbora Strýcová porazila ve Wimbledonu dvaatřicátou nasazenou Lesju Curenkovou z Ukrajiny 6:3 a 6:2. Při své šestnácté účasti v All England Clubu je třiatřicetiletá hráčka na londýnské trávě podesáté ve 2. kole. Postoupila také Kateřina Siniaková, která vyřadila Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou po setech 2:6, 6:1, 6:1. Tereza Martincová podlehla Číňance Wang Ja-fan 2:6, 5:7.

Svůj úvodní zápas hraje Tomáš Berdych. Na dvorce se dnes dostanou ještě dvojnásobná vítězka Wimbledonu a šestá nasazená Petra Kvitová a Kristýna Plíšková.

Strýcová v utkání s Curenkovou výborně podávala a soupeřce nepovolila ani jeden brejkbol. Sama vzala Ukrajince servis čtyřikrát, udělala jen dvanáct chyb a postoupila za hodinu a 11 minut.

"Na grandslamu jsou první kola těžký, o hrozných nervech a nějak to přežít. Dneska bych neřekla, že jsem to přežívala. Hrála jsem i celkem dobrý tenis. Jsem šťastná, že můžu hrát zase druhé kolo," řekla Strýcová, kterou v dalším zápase čeká Němka Laura Siegemundová.

Siniaková a Alexandrovová spolu hrály počtvrté a potřetí jim nestačily dva sety. Ruská tenistka ale od druhé sady ani jednou neudržela podání a závěr zápasu s letošní osmifinalistkou Roland Garros už jen odevzdaně odchodila. Wimbledonským maximem bývalé deblové jedničky Siniakové je třetí kolo.

"Začalo to špatně, ale gamy byly vyrovnané, akorát mi koncovky po lehkých chybách kazila. Začala jsem se na konec gamů soustředit, moje hra se zvedla a bylo to o hodně lepší," řekla Siniaková. Stejně jako Karolína Plíšková si všimla, že travnatý povrch je letos pomalejší. "Je o hodně těžší uhrát bod," uvedla. O třetí kolo bude Siniaková hrát s domácí favoritkou Johannou Kontaovou.

Martincová, která postoupila z kvalifikace, v duelu s 57. hráčkou žebříčku Wang Ja-fan rychle ztratila první set. Ve druhém měla za stavu 5:3 při vlastním podání dva setboly, ale nevyužila je. "Strašně mě to štve. Bylo to hodně smolný, ale soupeřka zahrála výborně. Pokaždé, když jsem si to snažila aktivně uhrát, tak se výborně bránila a na setbol jsem od ní dostala eso," řekla Martincová.

Následně neuspěla ani potřetí při servisu soupeřky a po čtyřech prohraných gamech v řadě ztratila svůj premiérový zápas ve Wimbledonu po hodině a půl. "Nikdy jsem nesnila o tom, že budu hrát Wimbledon. Samozřejmě si to moc přeju, ale nikdy jsem to neměla jako metu. Jde mi o to, abych se já a lidi, kteří v tom jsou se mnou, posouvali pořád dopředu," uvedla Martincová. "Já si třeba předsevzala, že do Wimbledonu nevkročím, dokud se do něj sama nedostanu. A jsem ráda, že jsem to tak udělala, protože tady to na vás dolehne."

Návrat se nezdařil

Tenista Tomáš Berdych vypadl při svém návratu na kurty po zranění ve Wimbledonu v 1. kole. Finalista londýnského grandslamu z roku 2010 prohrál s Američanem Taylorem Fritzem po setech 4:6, 4:6 a 3:6.

Třiatřicetiletý Berdych loni Wimbledon vynechal kvůli problémům se zády. Předtím zde hrál v letech 2017 a 2016 semifinále. V prvním kole v Londýně skončil teprve potřetí, hned úvodní zápas prohrál i v roce 2012 a při své premiéře před patnácti lety.

Někdejšího čtvrtého hráče světa v poslední době sužují zranění. Loni nehrál kvůli bolavým zádům půl roku. Letos začal sezonu výborně, na Australian Open se dostal do osmifinále a byl ve finále v Dauhá, ale od začátku března musel znovu turnaje vynechávat. Před Wimbledonem uvedl, že má problém s kyčlí a jeho stav už nikdy nebude stoprocentní.

V utkání s Fritzem rozhodl v prvním i druhém vyrovnaném setu game za stavu 4:5. Berdych v obou případech ztratil podání. S vítězem turnaje v Eastbourne Fritzem ve třetím setu rychle prohrával 0:5 a při svém servisu odvrátil "kanára". Pak vzal o dvanáct let mladšímu soupeři poprvé v utkání podání, ale na obrat to nestačilo.

Utkání skončilo po hodině a 33 minutách po 46. vítězné ráně Američana. Berdych v duelu neproměňoval brejkboly - využil jen jeden ze sedmi. Naopak jeho soupeř, který nasázel 19 es, mu vzal servis čtyřikrát z osmi šancí.