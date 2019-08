Necítím žádnou bolest, jásá Murray. V Cincinati půjde do risku

To, co se začátkem roku zdálo jako utopie, pomalu začíná nabírat reálné obrysy. Tenista Andy Murray to se svým singlovým návratem myslí vážně a již v neděli by se měl objevit ve dvouhře velkého turnaje v Cincinati. Pochybnostem lékařů navzdory.

Když se po pětisetovém dramatu proti Bautistovi Agutovi loučil v slzách s publikem na Australian Open, vypadalo to na konec kariéry. Nejeden tenisový fanoušek tento lednový moment oplakal s ním.

Jenže Murray je bojovník, co se nikdy nevzdává.

Po druhé operaci kyčelního kloubu mu lékaři sdělili, že ho čeká několikaměsíční pauza. Skotský dříč se však dal do regenerace hned, jak to šlo. Pustil se do ní s takovou vervou, že už v březnu hlásil: Chci zpět na kurty!

Po hodinách a hodinách v tréninkových zařízeních si vyzkoušel čtyřhru. Poprvé koncem června na travnatém povrchu v Londýně, kde s parťákem Felicianem Lopézem dokonce celý turnaj vyhráli. To byla pro Murrayho obří motivace pokračovat v tvrdé dřině. Následoval turnaj v Eastbourne, Wimbledon, Washington a poslední na řadě byl Montreal.

Po něm se rozhodl, že se cítí natolik fit, že zkusí i dvouhru. Kdy? Příští týden v Cincinati!

Aktuálně 326. hráč žebříčku si je svým startem jistý. "Start v Cincinnati bude tou nejlepší variantou. Kdybych tam nakonec nemohl hrát, proběhne návrat až při US Open," řekl dvaatřicetiletý rodák z Glasgow.

Příznivci bílého sportu jásají, ne tak jeho doktoři. Podle nich je zátěž při singlovém zápase tak veliká, že ji měl podstoupit až začátkem příštího roku. Jenže nejlépe ví on sám, jak se aktuálně cítí a co zvládne.

"Necítím žádnou bolest, jsem šťastný, jak mé tělo funguje. Je to mnohem lepší, než jsem očekával," řekl optimisticky, ale sám ví, že čas v posilovně bude trávit nadále. "Musím výrazně zpevnit svaly kolem kyčle," je si dobře vědom.

V tuto chvíli jeho comebacku nic nebrání. Podnik Western & Southern Open v Cincinnati začíná od neděle a fanoušci už vyhlíží jméno Murray v singlovém pavouku. Stal by se tak vůbec prvním tenistou, jenž do duelu na okruhu ATP nastoupí s kovovou kyčelní náhradou.

Nezbývá než popřát skotskému hráči hodně štěstí. V případě, že by kvůli zdravotním problémům nemohl dokončit zápas, mohl by to být také jeho poslední…