Nejen Fed Cup, Kvitová plánuje vynechat i turnaj v Praze

Jen na otočku přiletěla tenistka Petra Kvitová do Prahy. V areálu pražské Sparty ukázala stříbrný talíř za finále grandslamového Australian Open a pohár za turnajový triumf v Sydney a ještě v pondělí odletí obhajovat titul do Petrohradu.

"Jsem tady na hodně malinkou chvilku," řekla Kvitová na narychlo svolané tiskové konferenci, na kterou přijela z letiště. Po cestě z Austrálie přistála s koučem Jiřím Vaňkem a kondičním trenérem Davidem Vydrou v české metropoli půl hodiny po poledni. Na Spartě dostala květiny a dort s marcipánovým klokanem a sítí.

Osmadvacetiletá Kvitová hrála své první finále v Melbourne v sobotu a v třísetovém klání podlehla Japonce Naomi Ósakaové. "Porazitelná byla, je to člověk z masa a kostí. Bylo to o minišancích v prvním setu i dál během zápasu. Ona zvládla šance líp. Po porážce jsem nebyla nejveselejší, ale už to trošku přebolelo," řekla.

Při dlouhé cestě do Evropy měla dost času si uvědomit svůj úspěch na Australian Open. "Pozitivní věci převažuji nad negativními. Trofeje mluví za vše a určitě mám na čem stavět. Kdyby mi to někdo řekl před odletem, brala bych to všemi deseti," uvedla Kvitová.

Do Petrohradu, kde se může v druhém kole utkat s Běloruskou Viktorií Azarenkovou, chtěla letět, i když vydržela v Austrálii až do konce. "Na turnaj se těším, loni se mi tam líbilo. Nechtěla bych o to přijít. Budu hrát a uvidíme, jak to všechno půjde," řekla Kvitová, kterou místo trenérů tentokrát doprovodí na turnaj kamarádka.

Po Petrohradu Kvitová vynechá první kolo Fed Cupu v Ostravě proti Rumunkám. Nejspíše se neobjeví na přelomu dubna a května ani na Spartě a nebude obhajovat titul na turnaji J&T Banka Prague Open. "Budu mít hodně turnajů, proto (pražský) turnaj momentálně neplánuju," vysvětlila.

Hrát by měla v Dauhá, Dubaji, Indian Wells, v Miami a na antuce ve Stuttgartu, Madridu, Římě a na Roland Garros. "Záleží na tom, jak všechno půjde, jak tělo vydrží a jak všechno zapadne do sebe," doplnila Kvitová.