Nejlepší Čechy čekají kvalifikanti. Serena vyzve Šarapovovou

Karolína Plíšková, Petra Kvitová i Tomáš Berdych se na úvod tenisového US Open utkají se soupeři z kvalifikace. Nejsledovanějším zápasem 1. kola závěrečného grandslamu sezony bude souboj domácí Sereny Williamsové s Ruskou Marií Šarapovovou, o čemž rozhodl dnešní los v New Yorku.

Turnajová trojka Karolína Plíšková by se mohla v osmifinále potkat s letošní finalistkou Roland Garros a ve Flushing Meadows sedmnáctou nasazenou Markétou Vondroušovou, kterou na úvod čeká Švýcarka Viktoria Golubicová.

Šestka Kvitová, která po Wimbledonu odehrála jen jeden zápas, může ve 4. kole narazit na předloňskou vítězku turnaje Sloane Stephensovou z USA.

Ve 2. kole by se mohly utkat jednatřicátá nasazená Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková. Semifinalistka Wimbledonu Strýcová musí nejdříve zdolat Španělku Aljonu Bolsovovou a Siniaková Rumunu Soranu Cirsteaovou.

Karolíně Muchové vzejde soupeřka z kvalifikace, Kristýna Plíšková se utká s Diane Parryovou z Francie a Marie Bouzková s Australankou Aljou Tomljanovicovou.

Berdych se do New Yorku vrací roční pauze, a pokud nad kvalifikantem vyhraje, ve druhém kole by nejspíše hrál s Nikolozem Basilašvilim z Gruzie.

Úřadující šampionka Naomi Ósakaová z Japonska má na úvod Rusku Annu Blinkovovou a ve třetím kole teoreticky talentovanou Američanku Coco Gauffovou. Obhájce titulu Srb Novak Djokovič začne proti Španělovi Robertu Carballésovi.