Nekonečná utkání končí, i v Austrálii bude tie-break v pátém setu

Dlouhé bitvy v úmorných vedrech? Tak na podobné zápasy mohou tenisté na úvodním grandslamu zapomenout. Organizátoři Australian Open se rozhodli pro změnu stejně jako slavný Wimbledon. Za stavu 6:6 v rozhodující sadě přijde na řadu super tie-break.

V Melbourne dlouho o podobném kroku uvažovali. Vedly se rozsáhlé diskuze, až se došlo k řešení, že za stavu 6:6 v posledním setu se bude hrát zkrácená hra do deseti bodů tzv. super tie-break. "Požádali jsme hráče, jak minulé, tak současné, komentátory, experty, zda toto chtějí v závěrečné sadě zavést či nikoliv a od toho jsme vycházeli," řekl na stránkách turnaje ředitel Craig Tiley.

Podobným stylem fungují už na méně významných turnajích čtyřhry. V nadcházející sezoně si novinku vyzkouší premiérově i účastníci dvouher jak v ženském, tak i mužském pavouku. "Desetibodovou zkrácenou hru jsme zavedli pro to, aby fanoušci dostali speciální zážitek z těchto často dramatických zápasů. Delší tie-breaky mohou zmírnit dominantní postavení na servisu," prohlásil Tiley.

Australian Open tak naváže na americké US Open, které bylo doposud jediným grandslamem, kde se v rozhodující sezoně hrál tie-break. "Věříme, že je to nejlepší výsledek jak pro hráče, tak fanoušky po celém světe," dodal Tiley. V nadcházející sezoně se budou hrát na třech ze čtyř turnajů velké čtyřky v závěrečných sadách zkrácené hry. Vyjma Melbourne a New Yorku tak ve Wimbledonu, kde se však novinka projeví až za stavu 12:12. V All England Clubu tak avizovali po vleklém semifinále mezi Jihoafričanem Kevinem Andersonem a Američanem Johnem Isnerem.