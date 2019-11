Nemyl jsem se týden, přiznal účastník Turnaje mistrů.

Londýnský Turnaj mistrů pro osm nejlepších tenistů uplynulé sezóny startuje už v neděli. Přípravy aktérů na závěrečné střety vrcholí, kromě tréninků s raketou na kurtu stíhají i rozhovory. Dominic Thiem v jednom z nich prozradil velmi osobní pikantnost.

Ani tentokrát nechybí mezi osmičkou nejlepších trio "veteránů". Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal drží první tři příčky, elitní turnaj však může pořadím zamíchat. Srbský hráč je aktuálně na "stříbrné" pozici, má ambice končit jako jednička a sesadit tak svého španělského rivala.

K tomu má extra motivaci. Pokud se světové dvojce husarský kousek podaří a přezimuje jako tenisový král, vyrovná rekord Peta Samprase. Čtrnáctinásobný grandslamový vítěz zakončil rok v čele žebříčku ATP šestkrát, Srb má na kontě pět těchto speciálních prvenství. "Moji soupeři jsou vynikající hráči. Pokud bych skončil sezonu na prvním místě, bylo by to něco fantastického. Je to pro mě motivací i každodenním cílem," svěřil se Djokovič.

Aby se mu podařilo překonat další historický milník, musí doufat v zaváhání svého soka. Nadalovi k udržení postu jedničky stačí postup do semifinále, Djokovič se na závěrečném turnaji sezóny musí dostat minimálně do finále. Proti bude nováček Matteo Berrettini, legendární Roger Federer i již zmiňovaný Dominik Thiem.

Rakušan se před ostrým startem na kurtech rozpovídal. Novinářům se na tiskové konferenci svěřil se svými začátky, nevynechal ani zajímavé detaily. "Na konci roku 2012 jsem hrál dva menší turnaje v Maroku. Byla tam tehdy ukrutná zima a ještě k tomu celonárodní stávka," vzpomínal na své počátky před sedmi lety

Těžké začátky světové pětky

"V hotelu se netopilo, teplota se pohybovala mezi nulou a pěti stupni. Netekla teplá voda, takže jsem se týden nesprchoval," upozornil na těžké začátky profesionálních tenistů, kteří se snaží prodrat vzhůru. Situace, kdy například absolutně chybělo jídlo, nejsou na menších turnajích ničím výjimečným. Na to před rokem upozornila i Tereza Martincová, když ve své velmi otevřené zpovědi upozornila, že dostat se mezi elitu rozhodně není žádný med.

Ale zpět k Rakušanovi. Toho dnes již nehostinné podmínky trápit nemusí, současnou světovou pětku si pořadatelé předchází. Thiem na svoje první grandslamové vítězství stále čeká, nicméně na turnajích už triumfoval šestnáctkrát, z toho pětkrát letos. Právě tituly z Indian Wells, Barcelony, Kitzbühelu, Pekingu a Vídně zajistili šestadvacetiletému "Dominátorovi" už čtvrtou účast na Turnaji mistrů.

Na elitní střetnutí těch nejlepších se dále kvalifikoval loňský vítěz Alexandr Zverev, řecká kometa Stefanos Tsitsipas a finalista US Open Daniil Medveděv.

Připomeňme, že prestižní trofej mezi ženami letos zvedla nad hlavu Ashleigh Bartyová, když ve finále porazila ukrajinskou obhájkyni Elinu Svitolinovou. Petra Kvitová na Šen-čen nebude vzpomínat v dobrém, nepřipsala si ani jednu výhru. Karolína Plíšková dohrála v semifinále na raketě Simony Halepové.