Neopouštěj mě. Věta jak z válečného filmu překvapila tenisový dvorec

Větu jak z amerického válečného filmu slyšeli diváci na tenisovém turnaji v Charlestonu. Kristie Ahnová si na kurt po vydařeném prvním setu zavolala svoji trenérku a poprosila ji o pár rad. Ta jich ale moc neměla a po pár vteřinách odešla. To její svěřenkyně nečekala a začala žadonit, aby neodcházela.

Pětadvacetiletá Ahnová v souboji s Australankou Stosurovou bravurně zvládla první set poměrem 6:2. S výkonem ale nebyla tolik spokojená a radši si zavolala svoji trenérku, aby okomentovala její výkon.

Trenérka se u své svěřenkyně ale zdržela jen pár vteřin a svoji řeč zakončila povzbudivými slovy "keep going," tedy pokračuj. Ahnová si představovala rady pravděpodobně jinak, protože po prvních krocích své koučky se na ní jen nechápavě dívala a snažila se ji rukou zastavit. "Počkej, ty už odcházíš? Neopouštěj mě!" stačila jen dodat Američanka.

Ani tato žadonící slova ale trenérku nezastavila a odešla. "Ona mě prostě nesnáší," okomentovala jen už se smíchem na kameru 107. hráčka světa. Video se ihned začalo šířit po internetu a reagovalo na něj i spoustu tenistek. "Nejlepší trenérské video z kurtu všech dob," napsala na svůj twitter Irinu Falconiovou.

Best on court coaching clip ever 😂@kristieahn @PerryShenay https://t.co/drcV0Yqu7b