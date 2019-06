Nepodala odpovídající výkon a přišla o prémie. Tenistka se odvolala

Americká tenistka Anna Tatishviliová se odvolala proti odebrání prémie 46.000 eur (1,2 milionu korun) z French Open. Mezinárodní tenisová federace (ITF) gruzínské rodačce vzala odměnu náležející účastníkům prvního kola po její hladké pařížské porážce 0:6, 1:6 s Marií Sakkariovou z Řecka.

Podle ITF Tatishviliová nepodala "výkon odpovídající profesionálnímu standardu". Federace uplatnila loni zavedené pravidlo, jež má zabránit tomu, aby si například zdravotně indisponovaní tenisté přijeli na štědře dotované turnaje pouze vyzvednout prémie.

Tatishviliová se po problémech s kotníkem představila v Paříži v prvním soutěžním utkání od října 2017. Bývalá 50. hráčka světa hrála díky chráněnému žebříčku, jinak jí patří 723. místo.

Today, I appealed to the Grand Slam Board the unfair and discriminatory sanction imposed on me at the French Open. Proud of my performance, and determined to overturn this decision and restore my name! #RolandGarros #RG19 https://t.co/2et9HcGS8X