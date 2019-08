Neskutečné! Federer překonal zdánlivě nepřekonatelný milník.

U švýcarského maestra jsou fanoušci na překonávání rekordů a zdolávání dalších výzev zvyklí. Občas to vypadá, že Fedex zkrátka nemá limity. Nejenže hraje tenis jako z jiné planety, na vrcholu se drží už bezmála dvacet let! Aby toho nebylo málo, je to přesně 800 týdnů, kdy setrval ve světové pětce.

Mezi mužskou elitu osmatřicetiletý hráč nakoukl v roce 1998, tehdy podlehl Argentinci Lucasi Arnoldu Kerovi na turnaji Swiss Open. Zlomová sezóna však přišla až o pět let později, kdy získal svůj první grandslamový titul, jak jinak, než na oblíbeném Wimbledonu. Do pětky nejlepších tenistů nakoukl vůbec poprvé, úspěšný rok zakončil dokonce těsně pod trůnem.

Pozici tenisového krále premiérově okusil o rok později, konkrétně 2. února po triumfu na Australian Open.

Federer drží prvenství v držení pozice světové jedničky bez přerušení v trvání 237 týdnů, rekordmanem se stal i v počtu týdnů na tenisovém trůně celkově, v této statistice jde o číslo 310. Další milník, kterého švýcarský elegán dosáhl, zní až neskutečně. 800 týdnů v elitní pětce navíc nemusí být konečným číslem, Federer na letošním Wimbledonu ukázal, že rozhodně nepatří do starého železa.

Osmatřicetiletý hráč dokonce mohl toto číslo ještě zvýšit, jenže roky 2013 a 2014 nepatřily k jeho nejlepším. Po několika těsných prohrách i brzkých vypadnutí z turnajů se dokonce hovořilo o konci rodáka z Basileje mezi profesionálními hráči.

Co přijde dál?

Jenže Federer znovu našel ztracenou formu a dostal se zpět do první pětky. Podruhé se o definitivním loučení s kurty mluvilo po zdravotních obtížích v sezóně 2016, kdy předčasně ukončil sezónu kvůli problémům se zády.

Jenže o několik měsíců později se zase vrátil mezi elitu. Díky svým zkušenostem nepodcenil odpočinek, jeho velikost se ukázala být i v tom, že se nehnal na kurty příliš brzy. A vyplatilo se. Dva roky před čtyřicítkou se Federer nachází na třetí příčce světového žebříčku, po kurtech prohání o dekádu mladší borce.

I ve svém věku předvádí tenis z jiné planety. Rozhodně tak není ničím nereálným, že se jednomu z nejlepších tenistů všech dob, podaří překonat další milníky.