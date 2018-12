Nevím, proč mi to dovolil, divila se Ósakaová po tréninku s ikonou

Když japonská tenistka Naomi Ósakaová na letošním US Open porazila Serenu Williamsovou, rázem se dostala do hledáčku zájmu celého světa. Možná trochu k nelibosti mladé hráčky, která i přes enormní zájem o svou osobu zůstává skromnou a milou mladou dívkou.

To Andy Murray je už ostřílený pardál, minimálně co se tenisu týče. Jednatřicetiletý rodák z Glasgow se pohybuje na profesionálním okruhu už třináct let a má na kontě takové úspěchy, jako tři grandslamové tituly nebo olympijské zlato.

Mladá kometa, která přezimuje na páté příčce tenisového žebříčku, si pomalu zvyká na pozornost médií či jiných, zkušenějších a známějších tenistů. Třeba Andyho Murrayho. Bývalá světová jednička v uplynulém roce vinou zdravotních problémů sehrála jen dvanáct utkání, přesto se řadí mezi nejlepší tenisty, kteří kdy na okruhu hráli.

Když se tihle dva potkali v Brisbane, kde trénují na Australian Open, měli ze setkání oboustrannou radost. Mladá Japonka byla z možnosti zapinkat si se skotským hráčem nadšená. Na sociálních sítích se pochlubila s pokorou, která je jí vlastní.

"Nevím, proč si mi dovolil si s tebou zatrénovat, ale díky," komentovala fotku s o deset let starším mužským kolegou tenistka. "Protože si skvělá tenistka," dočkala se odpovědi a pochvaly od Judy Murray, maminky aktuálně 256. hráče světa.

První grandslamové finále tenisového kalendáře startuje už 14. ledna. Od japonské naděje budou, vzhledem k jejímu raketovému vzestupu, fanoušci očekávat velké věci. Nad výsledky Murrayho, vzhledem k jeho návratu po zranění, visí otazník.