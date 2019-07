Novinka v akci. Na Wimbledonu se hrála zkrácená hra za stavu 12:12

První tie-break v rozhodujícím setu v historii tenisového Wimbledonu dnes vyhrála australsko-finská dvojice John Peers a Henri Kontinen. Osmí nasazení deblisté porazili v 3. kole Američana Rajeeva Rama a Brita Joea Salisburyho za čtyři a půl hodiny 7:6, 6:4, 3:6, 4:6 a 13:12. Na londýnské trávě se hraje rozhodující zkrácená hra až za stavu 12:12.

Wimbledon opustil tradici hrát rozhodující set až do té doby, než jeden ze soupeřů zvítězí rozdílem dvou gamů, po loňském turnaji. V semifinále mužské dvouhry se tehdy Jihoafričan Kevin Anderson a Američan John Isner přetahovali šest a půl hodiny až do stavu 26:24 v pátém setu.

Druhý nejdelší zápas v historii All England Clubu způsobil problémy v programu a zanechal Andersona vyčerpaného před finále se Srbem Novakem Djokovičem, které pak ve třech setech prohrál.

Posledním grandslamem bez tie-breaku v rozhodujícím setu zůstalo pařížské Roland Garros. Na US Open se hraje již delší dobu klasická zkrácená hra za stavu 6:6 do sedmi bodů, na Australian Open od letoška novinka v podobě tie-breaku do 10 bodů.