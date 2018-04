Obě holky předvedly fantastický výkon, chválí kapitán Pála

Fantastické výkony předvedly podle kapitána Petra Pály české tenistky v dnešním dvouhrách v semifinále Fed Cupu v Německu. Petru Kvitovou i Karolínu Plíškovou po zápasech chválil a věřil, že nebudou létat v oblacích.

"Jsem tam od toho, abych je dostal zpátky. Mluvil jsem s nimi, jestli jsou v pohodě. Dojdeme si společně na večeři, pak je důležité se dobře vyspat. Dostanou spoustu gratulací, ale jsou zkušené, aby to filtrovaly," řekl Pála novinářům.

Tenistky vedou ve Stuttgartu 2:0 na zápasy a jedna výhra je dělí od pražského finále. Kvitová si na antuce v hale suverénně poradila s Julií Görgesovou a Plíšková poté za pomoci výborného servisu přehrála nebezpečnou Angelique Kerberovou. "Obě holky předvedly fantastický výkon," řekl Pála.

Kvitová s Plíškovou potvrdily, že ve fedcupových zápasech podávají výborné výkony. "Hrály odvážně, fakt dobrý, ale musí to potvrdit. Němky nemají v neděli co ztratit, třeba budou uvolněnější. Máme tři pokusy na bod," řekl Pála.

Nejdříve kapitán mluvil o Kvitové. Pětinásobná vítězka Fed Cupu se po pomalejším rozjezdu dostala do ráže a soupeřku jasně přehrála. "Jak Péťa začala trefovat returny, tak už to pak šlo rychle. Když se Petře daří, je to s ní těžké pro každou soupeřku, i kdyby hrála ve Fed Cupu dobře. Péťa hrála výborně," uvedl Pála.

Kvitová klasickou rychlou hrou ničila Görgesovou, která postupem času čím dál víc chybovala. "Dostala se jí do hlavy. Julie nevěděla, co dělat a do konce zápasu na to nepřišla. Péťa si krásně celý zápas odrežírovala," chválil kapitán.

Plíšková si proti Kerberové pomohla patnácti esy a dobře hrála i ve výměnách. "Servisem získala půdu pod nohama na return. Byla odvážná, zvládla to v hlavě. I když se na začátku zápasu necítila, ale nervozita je přirozená," řekl Pála.

Podle kapitána dodá výhra Plíškové sebevědomí. "Proti Kerberové, která je letos dobrá, zahrála Kája brutálně. Proti Görgesové by jí to mělo ještě víc sedět. Jenom nastavit hlavu, že jde o další důležitý zápas. Potřebuje klid," řekl Pála.