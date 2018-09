Obhájkyně titulu na US Open končí, Hradecká se loučí s deblem

Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová se stala první semifinalistkou grandslamového US Open. Devatenáctá nasazená hráčka vyřadila ve čtvrtfinále obhájkyni titulu Sloane Stephensovou z USA 6:2, 6:3 a v boji o finále může hrát s Češkou Karolínou Plíškovou. Česká deblistka skončila na US Open ve čtvrtfinále, když s partnerkou Makarovovou nestačily na pár Babosová, Mladenovičová.

Plíškovou čeká ve čtvrtfinále hodinu po půlnoci středoevropského času duel proti domácí hvězdě Sereně Williamsové. "Na zápas se podívám, jsem fanynka tenisu a večerní zápasy tady mají skvělou atmosféru," plánovala Lotyška.

Do svého prvního grandslamového semifinále Sevastovová prošla nečekaně hladce. Prvnímu setu jasně dominovala a ve druhém rychle vedla 4:1. Pak sice dvě hry ztratila, dokázala ale zahnat nervozitu a zápas dovést do vítězného konce.

"Jsem šťastná. V tom horku to bylo hodně těžké utkání, ale dokázala jsem ho zvládnout takticky," řekla osmadvacetiletá Sevastovová. Stephensové vrátila loňskou porážku ze stejné fáze turnaje, prohrála s ní i letos v Montrealu.

Hradecká v deblu končí

Lucie Hradecká s Ruskou Makarovovou se neprobojovaly do semifinále čtyřhry na tenisovém US Open. Nasazeným dvojkám Tímee Babosové s Kristinou Mladenovicovou podlehly v rozpáleném New Yorku 6:7 a 2:6. Vítězná série česko-ruského páru se zastavila po osmi zápasech.

Hradecká, jež do května půl roku nehrála kvůli operaci kolena, s Makarovovou přijely na US Open jako deblové šampionky turnaje v Cincinnati. "Škoda, že jsme prohrály, ale jinak jsme spolu odehrály neskutečnou sérii," konstatovala Hradecká.

V utkání s Maďarkou Babosovou s Francouzku Mladenovicovou šly v prvním setu dvakrát do brejku, vedly 3:1 a pak 4:3, ale nedokázaly náskok udržet. "Začaly jsme dobře, ale bohužel já dám dva debly, Káťa dá dva debly a nepodržíme to. Dostaly jsme je do zápasu, daly jsme jim šance a ony to využily," litovala Hradecká.

Ve druhém setu s Makarovovou srovnaly z 0:2 na 2:2, ale zbylé čtyři hry ztratily. "Ve druhém setu už to bylo těžké. Já měla několik nahraných míčů a nepovedlo se to zabít, byly skoro všude," uvedla třiatřicetiletá Hradecká.

Jedničky sezony Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou ve hře o trofej v New Yorku stále jsou, čtvrtfinále je čeká ve středu.