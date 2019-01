Obrazem: Tenistky před Australian Open vyrazily na party

Ani letos nechyběla před zahájením Australian Open tradiční players (hráčská) party. Podívejte se, jak to českým, ale i zahraničním tenistkám slušelo v šatech. Naše hráčky zvolily spíše konzervativnější oblečení. Oproti tomu kráska Eugenie Bouchardová ukázala fanouškům břicho.

Barbora Krejčíková, česká naděje ve čtyřhře, vyrazila na oblíbenou předturnajovou sešlost v tmavých šatech a dobré náladě.

Česká jednička na žebříčku WTA Petra Kvitová zvolila černobílou barvu.

Němka Angelique Kerberová.

Sloane Stephensová si na sebe vzala nezvykle triko s Michaelem Jacksonem.

Kanaďanka Genie Bouchardová se ničeho nebála a odhalila světu své ploché bříško.

Obhájkyně loňského titulu z Melbourne Caroline Wozniacká přišla oděná komplet v černé.

Všem tenistkám to velice slušelo. Před zahájením prvního grandslamu sezony si tak užily trochu zábavy, od pondělí už je ale čeká tvrdá práce na dvorci.