Odstřel sezony? Možná. Plácám se v tom, přiznává tenista Veselý

Tenista Jiří Veselý si probíhající sezonu nejspíš takhle vůbec nepředstavoval. V probíhajícím ročníku se mu totiž vůbec nedaří. Lepšího výsledku dosáhl jen na challengeru v Heillbronnu, kde došel do finále. Jinak prozatím tře bídu s nouzí. Jeho marné snažení o dobývání nejvyšších met vyvrcholilo na French Open. V Paříži se rozloučil už po prvním kolem. "Když to půjde takhle, asi budu muset sezonu odstřelit," přiznal po vyřazení.

Po čtyřech letech mimo elitní stovku žebříčku. Tak možná dopadne Veselý po aktualizaci vydání světového pořadí tenistů, které proběhne po Roland Garros. Z Paříže se totiž pakuje už po prvním kole, ve kterém nestačil na Dušana Lajoviče a prohrál s ním hladce 0:3 na sety. Navíc dokázal uhrát jen pouhých sedm gemů. "Bylo to na jednu bránu," zhodnotil smutně český tenista pro tenisovysvet.cz.

Potíže se s ním táhnou už od pobytu v Jižní Americe, kde bojoval na turnajích v Riu a Buenos Aires. Do toho přišel Davis Cup. "V Jižní Americe nastaly zdravotní komplikace, po Davis Cupu jsem lehnul úplně, dostal jsem antibiotika a přecházel to dva týdny. Bohužel je téměř půl sezony pryč a věci nejdou, jak by měly jít," popisoval Veselý.

"Musím do Wimbledonu nabrat síly. Když to fyzicky nebudu vůbec dávat, budu muset sezonu někde odstřelit a udělat dlouhou přípravu," uvažoval směrem k dalšímu grandslamu. V Londýně by ale možná musel hrát i kvalifikaci. Vše záleží na žebříčku, který Veselému příliš nehraje do karet. Kvůli French Open přijde o důležité body, obhajoval totiž loňské třetí kolo.

"Je to pro mě dost nepříjemné. Člověk tu situaci nerad vidí. Vždycky je důležité být v první stovce, aby člověk hrál grandslamy a pokryl aspoň režijní náklady," trápilo Veselého. Výsledkově by ho mohl nakopnout turnaj v Prostějově, na němž se stejně jako loni představí. A bude obhajovat titul.

"Tak nějak se v tom teď plácám. Ale když se budu dívat zpátky, maximálně propadnu depresím, to nikam nevede. Udělám teď všechno pro to, abych se dostal po všech stránkách do formy. A co nejrychleji to dokázal nakopnout zpátky - do míst, kde bych si přál být," uzavřel.